La separación de Olga Moreno y Antonio David Flores se convirtió en uno de los temas más comentados del final del año 2021. Aunque, sin duda, la noticia del mes de enero ha sido la confirmación de la relación que mantienen el exguardia civil y la periodista Marta Riesco.

Pese a que la periodista, en su aparición en El programa de Ana Rosa, pidió que se dejase de lado su vida personal, parece ser que sí va comentando ciertos aspectos de esta por los pasillos de Telecinco, algo que Joaquín Prat no ha dudado en sacar a la luz.

"Yo de esta historia no sabía nada porque tampoco le voy preguntando a la gente ni tampoco a los compañeros, por muy buena relación que tenga con ellos, sobre su vida privada. Pero, a raíz de que sale la noticia, aunque no todos hablan o cuentan todo y tienen su perfecto derecho, delante de las cámaras, sí hablan por los pasillos", ha comenzado explicando el presentador.

Prat, que ha expresado su lamento al tener que dar la razón a los compañeros que hablan sobre lo que pasa en los pasillos y "de lo que algún protagonista dice por los pasillos", ha agregado: "A ese protagonista le recomiendo que deje de hablar del tema si verdaderamente quiere que se pase o se corra un tupido velo, si es que esto, difícilmente, se puede hacer sobre esta circunstancia".

"Marta, es mejor que lo cuentes y que lo cuentes todo a que lo cuentes por los pasillos porque algunos no queremos saber estas cosas y no las contamos, pero hay otros que sí y sí las cuentas. Entonces, la bola se va haciendo cada vez más grande. ¿A qué jugamos, a no hacer la bola más grande o a que cada vez se haga más grande? Lo digo para situarme yo y saber qué es lo que puedo y no puedo contar", ha sentenciado el presentador.