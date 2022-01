El València CF adquireix per 1,2 milions dos parcel·les situades al costat de la Ciutat Esportiva de Paterna

20M EP

El València CF ha adquirit per 1,2 milions dos parcel·les situades en el Parc Tecnològic de Paterna, annexes a la seua Ciutat Esportiva. La compra s'emmarca en l'adjudicació per part de la Generalitat en subhasta pública de cinc parcel·les i solars per un import total de 2,6 milions corresponents a quatre lots diferents.