Steisy comparte el resultado de su liposucción: "Puedo estar más guapa todavía"

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa Patricia Steisy ha reaparecido en su canal de Mtmad, la plataforma de vídeos de Mediaset, para hablar de su fijación por el físico y del resultado de su liposucción.

La andaluza, de 30 años, siempre se muestra muy sincera a la hora de hablar de sus inseguridades, especialmente el pasado año, cuando declaró que, pese a verse "guapa", se había propuesto cambiar de peso.

Un propósito que ha logrado con creces gracias al cumplimiento de hábitos saludables y a la liposucción a la que se sometió el pasado mes de diciembre. Y es que la joven ha adelgazado 20 kilos.

"Yo me sentía bien porque me veía guapa. Evidentemente, yo me miraba al espejo y decía 'esta no soy yo, yo quiero tener el cuerpo de antes'", ha avanzado en su último vídeo.

En este sentido, Steisy ha dicho que se ve "mejor" tras pasar de una talla 44 a una 38, y que, aunque ahora pesa 65 kilos, querría bajar a los 60 para verse como antes.

"¿Antes estaba más guapa que nunca? ¿Me veía como yo quería? Pues no. Me decís: '¿Y cómo es posible que te vieras guapa antes y te operes si te veías guapa? Pues porque puedo estar más guapa todavía, porque puedo volver a mi peso normal, que es a lo que llevo acostumbrada toda mi vida", ha reflexionado.

Patricia Steisy muestra el resultado de su liposucción. MEDIASET

"¿O porque haya engordado tengo que quedarme ya gorda para siempre porque parece que le estoy fallando a mi yo gorda? No tiene sentido. Las personas se pueden ver guapas como les salga de los cojones", ha añadido.

Finalmente, la andaluza ha justificado su decisión de operarse y ha compartido el resultado de la intervención: "Si me tiro cuatro años cuatro horas diarias en el gimnasio y con una dieta del copón, igual también lo consigo, pero si puedo acortar con una lipo porque me lo puedo permitir, también lo hago".