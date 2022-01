Cvirus.- Convalidat el decret de sancions pel passaport COVID entre crítiques de l'oposició

En la sessió extraordinària s'han validat tres decrets: l'ampliació del règim sancionador COVID en l'hoteleria i l'oci nocturn, la mateixa ampliació en els servicis socials valencians i l'augment de les ajudes destinades a autònoms en quasi 11,6 milions d'euros.

Concretament, el del passaport COVID en l'hoteleria ha tirat avant amb el suport dels grups del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) i el PP, el dels servicis socials només amb el 'sí' del Botànic i el de les ajudes a autònoms amb la unanimitat de la cambra.

En la seua intervenció, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, ha justificat la inclusió del certificat COVID en els servicis socials davant la situació sanitària. També la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha defès l'obligació del passaport en l'hoteleria i l'oci perquè "l'emergència obliga a recórrer a la legislació urgent".

CONDEMNA AlS 'ANTIVACUNES'

Bravo ha traslladat el suport del Consell a l'hoteleria, la restauració i l'oci nocturn per la seua "responsabilitat i civisme", mentre ha tornat a condemnar als grups d''antivacunes' que van protagonitzar "amenaces, insults i coaccions" als responsables d'alguns establiments que "compleixen amb la seua obligació" en demanar el certificat. És més, ha recordat que va sol·licitar la col·laboració de la Fiscalia per a investigar aquests casos.

Entre l'oposició, el portaveu adjunt del PP José Antonio Rovira ha reconegut que els hostelers prefereixen el passaport abans que la reducció d'aforaments, però ha dubtat que siga obligatori en un bar i no en un hospital o en el parlament. La seua companya Elena Bastidas ha criticat després el "afany recaptatori" del Consell, governant "a colp de decret", i ha demanat a Oltra més test i contractació de treballadors en residències.

Per part de Cs, la seua portaveu adjunta Merche Ventura ha acusat la Generalitat de "criminalitzar" als sectors on és obligat el passaport, "convertint als hostelers en policies". Ha reconegut que "pot convéncer a algun despistat que no s'ha vacunat", però ha descartat que realment servisca com a sensibilització i ha rebutjat que no s'obligue a presentar-ho als treballadors de residències.

I de Vox, la seua síndica, Ana Vega, ha carregat contra l'obligatorietat del passaport COVID afirmant que és "una mesura discriminatòria i inconstitucional per a assenyalar al dissident i imposar la vacunació per la porta de darrere", a més de defendre que en el seu partit no vullguen dir si s'han vacunat perquè és alguna cosa que pertany a la "intimitat".

Vega ha afegit que el certificat COVID "des del punt de vista jurídic és alguna cosa salvatge", que suposa "xafar a l'hoteleria com a cap de turc" i que "no ha funcionat" davant l'elevada incidència acumulada. També ha assenyalat que Vox ho va recórrer en els tribunals de justícia autonòmics com a "pas previ per a arribar al Tribunal Constitucional".

La socialista Rosa Peris li ha replicat acusant aquest partit d'encoratjar als grups 'antivacunes' i recordant que el 80% d'ingressos en UCI per COVID són de persones que no s'han vacunat. "Afortunadament, vivim en un país democràtic", ha recalcat, perquè són mesures avalades pels tribunals de justícia i "basades en el sentit comú".

També del Botànic, la portaveu adjunta de Compromís Aitana Mas ha recordat que el passaport COVID és obligatori per a aquests espais en la majoria d'Europa i "no una mesura del govern 'roig' de Ximo Puig i Mónica Oltra", ha ironitzat.

I la diputada d'Unides Podem Irene Gómez ha sostingut que cal "reflexionar" sobre la finalitat de les sancions i que haurien de tindre "certa proporcionalitat" respecte a la capacitat econòmica de les persones que han de pagar-les.

PSPV REBUTJA LA POSICIÓ DEL PP AMB EL FINANÇAMENT

D'altra banda, el socialista José Muñoz ha criticat que el líder del PP, Pablo Casado, prometera aquest diumenge en la clausura del XIV Congrés del PP de Castella i Lleó que si arriba a la presidència del Govern elaborarà un sistema de finançament autonòmic que cobrisca les necessitats de les autonomies en les quals els servicis públics costen més per la despoblació i la dispersió.

"Una vegada més, el Partit Popular es posiciona en contra dels interessos valencians", ha retret el portaveu d'Hisenda del PSPV en relació al nou model de finançament autonòmic pel qual advoca la Generalitat, basat en el criteri de població ajustada.