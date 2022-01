Garbiñe Muguruza confiesa a Fran Rivera que su sueño sería conocer a Beyoncé

En la mañana de este martes, Espejo público ha emitido la esperada segunda parte de la conversación entre Fran Rivera y Garbiñe Muguruza. Como en la entrega anterior, la tenista ha seguido derrochando simpatía y no ha dudado en responder a todas las preguntas formuladas por el torero.

Muguruza ha destacado que es una persona muy inquieta y que no tiene una sola afición: "No encajo en hacer lo mismo tres días seguidos. Me aburro enseguida". Asimismo, ha destacado que, como viaja tanto, se va adaptando a lo que se hace en los países que visita.

Respecto al típico deseo de suerte que todo el mundo le dice antes de los partidos, la tenista ha destacado que no cree en la suerte: "En los partidos creo que dependo de mí y de mi raqueta. La suerte no existe". De la misma manera, ha señalado que es una persona "muy competitiva" y, por ello, no juega "ni a las cartas".

En el plano del tenis, ha agregado que "antes lo tomaba todo a vida o muerte, pero ya no". Además, también ha destacado que siempre ha tenido una conexión muy especial con su entrenadora, Conchita Martínez: "Creo que con un gesto o una mirada ya nos entendemos".

En las redes sociales, estamos acostumbrados a ver cómo la tenista comparte algunos de los momentos más divertidos de su vida y, por ello, Muguruza ha querido destacar que "lo bueno es que puedes conectar con gente que te sigue" y que, también, Instagram le permite "mostrar otra faceta" de ella. La tenista ha destacado que su deseo sería conocer a Beyoncé, lo que ha sorprendido enormemente a Fran Rivera, que ha reconocido que su sueño sería conocer a Michael Jordan o a Tina Turner.