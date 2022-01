El papel que desempeñan las mujeres en la Iglesia lleva siendo fundamental desde los comienzos de la institución. Sin embargo, las normas eclesiásticas no permiten, pese a su dedicación, ejercer como sacerdotisas. Algo que parece estar cambiando.

Este martes, Espejo público ha visibilizado el caso de algunos pueblos de Cataluña y Galicia en los que, a falta de sacerdotes, son las mujeres quienes se están encargando de oficiar las misas para que los habitantes de los pueblos puedan seguir disfrutando de la palabra de Dios.

Así, sor Lucía Caram ha explicado que está muy a favor de que estas mujeres hayan tomado el puesto desierto de los curas y, además, ha destacado la labor que desempeñan en la Iglesia: "Es un avance. Me gustaría que la Iglesia reconociera el papel de las mujeres".

La mujer también ha señalado: "A mí no me molestaría que las mujeres se ordenasen sacerdotisas. Me gustaría que cambiase el modelo de sacerdocio y que las mujeres pudieran acceder. Si las mujeres hicieran una huelga de brazos caídos, las iglesias se quedarían vacías".