La creació d'empreses augmenta un 2,5% a la Comunitat Valenciana al novembre i les dissolucions pugen un 45%

Per a la creació de les 949 societats en el territori valencià es va subscriure i va desembossar un capital de 30,6 milions d'euros. Dos d'elles eren societats anònimes i la resta, limitades. A més, van ampliar capital 264 empreses, amb un import de 84 milions.

D'altra banda, de les societats dissoltes, 139 van ser dissolucions voluntàries, 9 van ser per fusió i 39 per altres causes. Així mateix, al novembre es va produir desemborsaments de dividends passius en una empresa de la Comunitat, amb un capital desembossat de 9.000 euros, i 57 societats van reduir capital, amb un import de 12,8 milions.

En tota Espanya, el nombre de societats mercantils va pujar un 11,4% el passat mes de novembre en relació al mateix mes de 2020, fins a totalitzar 8.177 noves empreses, la seua major xifra en un mes de novembre des de 2007, quan es van superar les 10.000 noves societats.

Amb el repunt de novembre de 2021, la creació d'empreses torna a taxes interanuals positives després d'haver-se reduït un 0,6% a l'octubre.

D'acord amb les dades de l'INE, el nombre de societats mercantils dissoltes el passat mes de novembre va ser de 2.130, un 3,3% més que en el mateix mes de 2020. D'aquesta forma, cada dia del mes de novembre una mitjana de 71 empreses van tancar les seues portes.

En taxa mensual (novembre de 2021 sobre octubre del mateix any), la constitució d'empreses va augmentar un 11,3%, el seu major ascens en un mes de novembre en almenys cinc anys, mentre que les dissolucions empresarials es van disparar un 21%, encara que menys del que ho van fer al novembre de 2020, quan van pujar quasi un 30%.

El 20,1% de les societats mercantils que es van crear al novembre es dedica al comerç i el 17,8% a immobiliàries, financeres i assegurances.

Quant a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, el 19,7% pertanyia al comerç i el 17,9% a la construcció.

Per a la constitució de les 8.177 empreses creades el passat mes de novembre es van subscriure quasi 630 milions d'euros, un 71,3% més que en el mateix mes de 2020, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 77.029 euros, va avançar un 53,8% en taxa interanual.

De les 2.130 empreses que van tancar el passat mes de novembre, el 79,3% ho van fer voluntàriament, el 12,5% per fusió amb altres societats i el 8,2% restant per altres causes.

Per la seua banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital en el penúltim mes de l'any passat es va incrementar un 14,1% en taxa interanual, fins a les 2.327 empreses.

El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 2.007 milions d'euros, un 89,7% més que al novembre de 2020, mentre que el capital mitjà va créixer un 66,2%, fins als 862.740 euros.

MADRID I CATALUNYA LIDEREN LA CREACIÓ D'EMPRESES

Les comunitats autònomes amb major nombre de societats mercantils creades al novembre van ser Madrid (1.852), Catalunya (1.560) i Andalusia (1.552), mentre que les que menys societats van constituir van ser La Rioja (48), Navarra (64) i Cantàbria, amb 74.

Atenent a les societats mercantils dissoltes, les que presenten major nombre són Madrid (704), Andalusia (319) i Comunitat Valenciana (187). Per contra, les que registren menys societats dissoltes són Navarra (quatre), La Rioja (15) i Cantàbria (21).

La Rioja (+71,4%), Balears (+39,1%) i Navarra (+36,2%) van presentar al novembre els majors repunts interanuals en el nombre de societats mercantils de nova creació. Per la seua banda, Castella i Lleó (-11,6%), Astúries (-6,3%) i Castella-la Manxa (-5,3%) van ser les úniques regions que van fundar menys empreses al novembre de 2021 que en igual mes de 2020.

Quant a les societats dissoltes, els majors increments interanuals es van donar a Múrcia (+100%), Astúries i Aragó (+50% en tots dos casos) i Comunitat Valenciana (+45%). Per contra, Navarra (-42,9%), Extremadura (-25%) i Castella-la Manxa (-21,6%) van ser les regions on més es va reduir el nombre d'empreses dissoltes al novembre.