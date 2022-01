Rocío Flores, tras enterarse de que Jorge Javier Vázquez llama "el penas" a Antonio David: "Pena me da él a mí"

El culebrón de la familia Flores está de plena actualidad, formando casi un cuadrado amoroso entre Antonio David, Marta Riesco, Olga Moreno y Rocío Flores. Entre declaraciones, confirmaciones y rumores, los distintos programas están cubriendo la historia, y algunos tienen una opinión clara sobre el tema.

Jorge Javier Vázquez ha sido uno de ellos, el cual ha reaccionado a las palabras de Antonio David en Viva la vida. "Atención porque... ¿Ha hablado 'el penas'? Ha hablado 'el penas'", dijo este lunes en Sálvame refiriéndose al exguardia civil.

Este mote, que no es la primera vez que lo usa, provocó carcajadas en las redes y convirtió al ex de Rocío Carrasco en trending topic. Sin embargo, a quien no le ha hecho gracia ha sido a Rocío Flores.

"No sé qué te ha parecido que le llamen así. ¿Te ha molestado?", le preguntó este lunes por la noche un reportero de Europa Press. "Me molestan más otras muchas cosas", respondió la colaboradora de El programa de Ana Rosa.

Después, el periodista le comentó que había sido el presentador quien le había llamado así. "Qué lástima. ¿Quién? ¿Jorge Javier? Pobrecito. Pena me da él a mí", sentenció.