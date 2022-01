Cvirus.- CSIF assenyala que els jutjats tenen entre un 20 i 30% de la plantilla de baixa i exigeix mesures de protecció

La central sindical demana actuacions urgents davant l'increment de contagis per covid, que provoca baixes sense substituir de personal en nombrosos jutjats, i "la inacció" per part de l'Administració i en eixe sentit critica la "indefensió" que pateixen els prop de 5.000 funcionaris de Justícia que desenvolupen la seua tasca a la Comunitat Valenciana.

El sindicat lamenta que, malgrat els seus requeriments, com els traslladats a les últimes reunions del Comité de Seguretat i Salut Laboral, Conselleria "no adopte cap mesura per a protegir als seus treballadors". Per açò, exigeix amb urgència, davant l'expansió dels contagis, que l'Administració aplique el teletreball tres dies a la setmana per a qui vullga acollir-se a aquest mètode laboral.

TELETREBALL, AFORAMENTS I PERMISOS

De la mateixa manera, insta a implantar la cita prèvia, com des de 2020 apliquen nombrosos organismes públics, per a limitar l'assistència i reduir el risc de contacte, així com una reducció d'aforaments en els òrgans judicials, ja que en l'actualitat no existeix i per cadascun d'ells passen desenes de persones diàriament.

CSIF reivindica igualment el repartiment de mascaretes de protecció FFP2, una proposta que realitza des de l'inici de la pandèmia i davant la qual Conselleria "evita respondre malgrat les situacions crítiques com l'actual, amb múltiples contagis".

Igualment, ha plantejat els permisos "per deure inexcusable" per a treballadors amb menors al seu càrrec contagiats o en quarantena, ja que en l'actualitat els obliga l'Administració a recórrer a dies de vacacions per a cuidar-los.

El sindicat recalca que la incidència acumulada entre funcionaris de Justícia per contagis entre el 30 de desembre i el 13 de gener ascendia ja 2.320 si s'extrapolara la mitjana habitual per 100.000 habitants. Aquesta circumstància, sumada, a la falta de substitució del personal, repercuteix en una ralentització de la tasca del jutjat, amb el que els tràmits judicials per a la ciutadania es demoren. Per açò, reitera a Conselleria que "reaccione immediatament".