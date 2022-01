Ainia col·labora amb Formación Senegal ONGD en un projecte per a pal·liar la desnutrició infantil en el Sahel africà

Així, ha detallat que aquesta zona del Sahel africà pateix "greus problemes" de malnutrició, especialment en les poblacions rurals del nord del Senegal, on està relacionada amb una de cada tres morts de xiquets menors de cinc anys.

L'institut tecnològic ha assenyalat que "l'ús d'aliments complementaris de bona qualitat, enriquits amb micronutrients produïts localment, pot ser una solució per a millorar les necessitats alimentàries dels xiquets més menuts i de les mares lactants".

Els laboratoris d'Ainia estan analitzant les farinetes per a verificar que conté la quantitat diària recomanada de nutrients per a una alimentació sana i equilibrada.

El projecte en el qual estan treballant aquest centre, l'ONGD Formación Senegal i l'ONG senegalesa Barkelou Ndem consisteix en unes farinetes infantils elaborades amb una farina enriquida amb cereals i vegetals comuns en aquestes zones del Senegal com a mill, dacsa, jueves, moringa, sagí de cacauet i sucre, ha detallat el centre tecnològic.

El producte és un preparat en pols, en paquets de 400 grams. Per a la seua preparació únicament és necessari dissoldre la mescla en aigua bullint durant 20 minutos.

L'objectiu d'aquest projecte és proporcionar un complement alimentós a 250 xiquets amb manques alimentàries per a contribuir a la millorar el seu desenvolupament físic i intel·lectual, ha exposat Ainia. Així mateix, ha indicat que 53 dones de l'entorn rural es beneficien també d'aquesta iniciativa, atés que 33 treballen en la transformació d'aliments en els laboratoris locals i 20, en els cultius utilitzats per a realitzar i enriquir la farina amb la qual s'elaboren les farinetes infantils.

El coordinador del projecte, Manuel Laguía, ha afirmat que "l'accés en quantitat suficient a certs grups d'aliments com a fruites, verdures i productes animals, crucials per a assegurar una ingesta adequada de nutrients essencials, és molt baix al Senegal, particularment en els llogarets més pobres".

Laguía ha apuntat que "amb aquest projecte es crea un triple impacte social positiu, tant per la millora nutricional dels xiquets com per l'ocupació generada en la fabricació de les farinetes i la formació rebuda per les mares respecte al coneixement de la nutrició al Senegal i la cura dels seus fills".

'EMPRESAS CON CORAZÓN'

La participació en aquesta proposta, anomenada 'Lucha contra la desnutrición en las zonas de Ndem y Mbacke Kadior', s'emmarca dins de les accions de Responsabilitat Social Corporativa desenvolupades per Ainia i de les actuacions dirigides a promoure els reptes de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible: ODS2 (Fam zero), ODS4 (Educació de qualitat) i ODS8 (Treball decent i creixement econòmic).

L'institut tecnològic forma part d''Empresas con corazón', una iniciativa impulsada per l'ONGD valenciana Formación Senegal que aglutina a empreses que, com a part de les seues accions en matèria de responsabilitat social corporativa, donen suport als diferents projectes que aquesta associació sense ànim de lucre duu a terme en el Sahel africà.