Qué provincias están en alerta por la ola de frío en España

La semana ha arrancado con una sensación de frío y con un descenso de las temperaturas en algunas regiones. Tanto es así, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que una quincena de provincias en el país estarán en alerta amarilla estos próximos días por un descenso de las temperaturas pronunciado.

En este sentido, "hay avisos para el martes por muy bajas temperaturas en algunas comunidades autónomas como Aragón, casi la totalidad de Castilla y León, Navarra y Cataluña", destacan en el portal especializado 'Eltiempo.es'. También afectará a otras zonas como Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Andalucía, la región de Murcia y la Comunidad de Madrid.

¿Cuál es la predicción para esta semana?

De esta manera, se espera que en algunos puntos del país las temperaturas se sitúen por debajo de los cero grados, como en Zaragoza (-3º C), Cuenca (-5º C) o Salamanca (-6º C). "Parece que esta tendencia va para largo. Por el momento, se espera que el frío dure toda la semana", añaden los especialistas de este portal meteorológico.

Se espera que este fin de semana las temperaturas sean incluso más bajas y que el récord de frío se produzca en Teruel, con mínimas de -9º C. "No hay fecha exacta de cuando dejará de hacer este frío, pero no se descarta que sigamos así la semana siguiente".

Un frío que se hará notar también en las provincias de Granada, Huesca, Baleares (isla de Mallorca), Soria, Albacete, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Madrid, Murcia, Alicante y Valencia.

Para este martes 18 de enero se esperan heladas en buena parte del interior peninsular, salvo en el oeste de Extremadura y Andalucía, y en puntos de Baleares. La predicción de la Aemet para mañana es de "heladas intensas en la meseta Norte, centro, interior nordeste e interior de Mallorca", aunque generalmente las temperaturas "estarán en valores próximos a los normales para la fecha". El jueves 20 de enero también se producirán fenómenos significativos en forma de intensas heladas en "los entornos del sistema Ibérico y Pirineos".

La próxima madrugada será gélida. Avisos por frío en Aragón, Cataluña, Baleares, C. Valenciana, C. de Madrid, las dos Castillas... Algunas ciudades incluso podrán tener temperaturas inferiores a -4ºC. Heladas incluso cerca de la costa. #ElTiempoEs #Previsión pic.twitter.com/Kn3GzaCASI — Eltiempo.es (@ElTiempoes) January 17, 2022