El Museu de Belles Arts de València crearà itineraris per a aprofundir en la perspectiva femenina de la seua col·lecció

La gestora cultural Irene Ballester, amb la seua proposta seleccionada en la convocatòria 'Reset. Relecturas de género y multiculturalidad' del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, és la que estudiarà la col·lecció -l'exposada i la que roman als magatzems- per a realitzar "una reconstrucció històrica de l'art cimentada en una genealogia feminista", ha anunciat la pinacoteca en un comunicat.

Mitjançant aquesta iniciativa, es dissenyaran sis itineraris que seran guiats mitjançant un codi QR que proporcionarà la informació corresponent perquè els visitants puguen fer el recorregut de manera autònoma. Així mateix, una web recopilarà totes les activitats que es desenvolupen al voltant del projecte: audiovisuals, fotografies, conferències i investigacions.

El recorregut 'Santas y pecadoras' caminarà per les obres on apareixen joves eròtiques, passives, fortes, transgressores, relegades i violentades sota els designis masculins. Algunes d'elles són 'María Magdalena', de Pedro Orrente, o 'Éxtasis de santa Filomena', de Vicente López Portaña.

'Maternidades desobedientes' mostrarà la iconografia de les dones maternals i abnegades dedicades a la criança amb quadres com a 'Sagrada familia con santa Ana', de Nicolás Borrás Falcó; 'Amor de madre', de Muñoz Degraín, i 'La caridad', de José Capuz.

L'itinerari 'Lastres patriarcales' se centrarà en la misogínia de la mitologia i la religió cristiana. Són exemples d'aquest apartat 'Venus en la fragua del Vulcano', de Valerio Castello, o les pintures de denúncia social d'Antonio Fillol com 'El amo' i 'El sátiro'.

Per la seua banda, 'Disolviendo fronteras' revisa les masculinitats hegemòniques per deconstruir amb obres com el 'Retablo de los siete sacramentos', de Gherardo Starnina, o 'San Sebastián atendido por santa Irene', de José Ribera.

En 'Tierra, cuidados y familia tejidos en comunidad' s'endinsa en la feminitat en el món rural. 'Playa de València', de Joaquín Sorolla; 'Huertana recogiendo claveles', de Ricardo Verde Rubio, i 'Salida de misa en Rocafort', de José Benlliure Ortiz, il·lustren aquest apartat.

IDEOLOGIA PATRIARCAL

'La construcción del mito del amor romántico' és l'últim itinerari que aborda la ideologia patriarcal que sosté que les dones no estan completes sense un home al seu costat. Les obres d'aquest recorregut són 'Convite nupcial de Sara y Tobías', del taller de Marten de Vós; 'Retrato de Joaquina Candado', de Goya, i 'Retrato del matrimonio Montserrat', de Vicente Rodes Aries.

La iniciativa s'engegarà al llarg d'aquest any i, segons ha afirmat el director del Museu, Pablo González Tornel, "aquest projecte pretén explorar una de les vies per a la inclusió de la perspectiva de gènere en les sales del Museu, una de les línies fonamentals d'actuació de l'equip del Museu".

Igualment, González Tornel subratlla que "el desenvolupament d'aquest tipus de projectes està sent possible gràcies al treball col·laboratiu amb el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, fonamental en la vertebració dels diferents espais museístics de la Comunitat". "És fonamental que les visions sobre la col·lecció del museu s'enriquisquen amb nous punts de vista com el d'Irene Ballester, la trajectòria del qual en els estudis de gènere avala la solidesa de la proposta 'Màtria'", conclou.