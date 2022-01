Álvaro hace estallar de nuevo la casa de 'Secret Story': "La manera que tienes de contestar es muy chula"

El concursante de Secret Story Álvaro entró después que los demás, pues tuvo que guardar más días de cuarentena por coronavirus de lo previsto. Y ha entrado llevándose por delante el buen rollo que imperaba en la casa del concurso de Telecinco.

El nuevo concursante, Álvaro, un interventor de 27 años dice de sí mismo: "Nunca he tenido una relación. No he encontrado a nadie con quien tener esa parte afectiva" y que es "un trampantojo" pues parece bonachón pero no lo es.

Y así ha sido, pues nada más entrar ya discutió con muchos de sus compañeros.

Ahora, intentando mediar y arreglar las cosas, Brenda y Adrián se acercaron a él, pero acabaron por discutir de nuevo.

"Veo muy poco natural que todo sea del color de rosa", se quejaba Álvaro sobre el buen ambiente en la casa. "Tú vienes muy leído de fuera, hay muchas frases que no me están cuadrando", aseguraba Brenda.

"Pues hija vete a leer el libro de Petete. ¿Qué quieres que te diga?", le espetaba Álvaro a su compañera, lo que enfadaba a otros concursantes, como Rafa. "No puedes contestar así de vacilón", le decía. Álvaro, saltaba: "Yo contestaré como me salga de los cojones", le respondía de mala manera.

"Lo del libro de Petete me lo has dicho a mí y yo no te he faltado al respeto y te he hecho varias preguntas seguidas. Tú me has dicho que no sabías por que te preguntaba tanto, y yo te he dicho que no te creía, la manera que tienes de contestar es muy chula, eres un poco chulo y eso provoca un poco", le decía de buenos modos Brenda, lo que sirvió de poco.

Álvaro: "Yo tengo ganas de que salga la verdad, que se vea cómo es la gente" #Secret17E https://t.co/UkjjqqImQj pic.twitter.com/M8zyTPBh1s — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 17, 2022

Álvaro ha discutido también con Carmen, a la que le dijo "Vas a salir nominada hasta que te vayas a tomar por culo", después de que ella le pillara intentando cogerle unas perchas sin pedir permiso.