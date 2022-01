Detenido como presunto asesino de su compañero de piso en Zaragoza: "Se reía y hablaba alto, parecía el Joker"

El pasado domingo, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional detuvo por la mañana a un vecino del bario del Arrabal, en Zaragoza, por el presunto asesinato del hombre con el que convivía.

Como informó el diario Heraldo, los investigadores barajan que el supuesto asesinato de Antonio R.R. se produjo en la madrugada del pasado 16 de enero. Sin embargo, su cuerpo no se encontró hasta media mañana, cuando consiguieron entrar a la casa desde el balcón, ya que el el presunto implicado no les facilitó la entrada.

Hallaron su cuerpo con golpes y varias cuchilladas y los indicios indican que fue Enrique S.B. el presunto autor del delito. Uno de los inquilinos del bloque explicó a los investigadores "que le despertaron unos gritos y un ruido extraño y fuerte, como un golpe seco" entorno a la 1:30 y 2:00 de la madrugada, según explica el diario.

Pero fue al mediodía cuando un vecino llamó al 091 por un "cierto alboroto en un patio interior de un bloque de viviendas de la calle Palencia". Una de las vecinas declaró al periódico que Enrique S.B. "parecía el Jóker" porque "se reía y hablaba alto, pero no se le entendía lo que decía".

Otra vecina describió a Enrique como una "persona amigable y solícita, que le gusta conversar y pasear" pero que aparentemente "a veces la cabeza no le funciona bien", por lo que tenía "baja por enfermedad". También informó que no trabajaba y que vivía con la víctima para poder pagar el alquiler de la vivienda, pero se desconoce si mantenían o no una relación sentimental.

Tenían planeado mudarse

La mujer también detalló al diario que Enrique S.B le transmitió su voluntad de jubilarse en unos tres años, y cuando lo hiciera, se mudarían al pueblo de la víctima para ahorrar. "No sé qué les ha podido pasar pero es una desgracia muy grande".