Así afecta al trabajo como 'influencer' de Marta Riesco su relación con Antonio David: los datos de su 'boom'

Son los nombres propios del momento. Marta Riesco y Antonio David Flores están en boca de todos y acaparan horas y horas de televisión tras salir a la luz que mantienen una relación desde hace tiempo y que incluso vive ya juntos.

Este mismo fin de semana, tras haber permanecido 'escondido', Antonio David por fin confirmó haber comenzado una nueva relación, compartiendo su vida en la casa que la periodista alquiló en pasado verano en Madrid.

Desde que anunciara su ruptura con Olga Moreno a finales del año pasado no había vuelto a hablar para las cámaras de televisión, hasta este sábado que decidió hacerlo para Viva la vida.

"Pido que se respeten a las mujeres que me rodean que son todas fantásticas y estoy superorgulloso de todas. Que me disparen a mí, que me ataquen a mí, pero que no ataquen a terceras personas", manifestó.

"Llevo tres meses separado y creo que también tengo derecho a rehacer mi vida y estar bien y ser feliz. Ha sido un año de verdad muy difícil para mí y para los míos, me encuentro en un momento donde quiero estar bien", expresó, visiblemente emocionado.

Una relación que ha repercutido en el trabajo como influencer de la periodista de El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho. Según un análisis de la revista Semana, la joven ha aumentado sus seguidores, pasando de 88.000 a tener 105.000, un 20% que los expertos tildan de "llamativo y considerable".

"Hay que tener en cuenta que Marta Riesco ahora mismo está viviendo un boom mediático y no sabemos cuánto le va a durar, por ello, si quiere mantener a estos nuevos seguidores que le siguen por ser la nueva novia de Antonio David tiene que cuidar el contenido. Tenemos un ejemplo de esto muy presente como ocurrió con el caso de Alexia Rivas quien ahora es influencer y colaboradora", indican desde Influencities, agencia experta en el tema.

Sobre cómo podría repercutirle la imagen de Antonio David en su trabajo en las redes, afirman: "Evidentemente, puede afectarle (…) Ahora él no tiene buena imagen pública".

Además, aseguran que, dependiendo del acuerdo con el que llegue con la empresa o la marca, la periodista podría llegar a cobrar o bien unos "300 euros por post" o bien únicamente recibir esa prenda o producto que promociona a cambio de sacarlo en su perfil.