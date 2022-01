Julio Iglesias: "Me han matado 15 o 20 veces. Me rompí la tibia y el peroné y estaba hecho una mierda, pero ya pasó"

Julio Iglesias, autor del prólogo del último libro de Pepe Domingo Castaño, estuvo este lunes en El Partidazo para apoyar al animador y hablar de todo un poco.

Por ejemplo, de su salud. Y lo hizo, como suele ser habitual en él, con mucha ironía. "Estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí, porque me han matado quince o veinte veces. Estoy del carajo. Voy a cantar dentro de tres o cuatro meses", desveló.

"Salí en unas fotos con unas chicas guapísimas porque me había roto la tibia y el peroné, pero ya pasó y estoy muy bien", aseguró sobre unas imágenes en las que se le veía ligeramente desmejorado y provocó gran preocupación por él.

En cuanto a la pandemia, dijo: "Me cuido de la Covid-19 porque soy vulnerable, pero no me da miedo, le tengo mucho respeto, como lo tiene la gente, que se debe vacunar".

Ya en lo meramente deportivo, aseguró que "Vicente del Bosque es una maravilla de persona". "Le quiero, le admiro", dijo sobre el exseleccionador, que también habló bien de la actual remodelación del estadio Santiago Bernabéu, el estado de su vida. "Florentino Pérez hace las cosas muy bien. Va a ser un estadio único en el mundo y le va a dar prestigio a España entera. Si tuviera la fuerza en el alma y el corazón y no en vilo, cantaría en el estadio de mi vida, en el Santiago Bernabéu; pero pasaría seis meses con la angustia en el corazón y el alma. Es una angustia cantar en tu casa, así que prefiero cantar en cualquier lugar en Madrid".

"Florentino Pérez hace las cosas muy bien. Va a ser un estadio único en el mundo y le va a dar prestigio a España entera"

Precisamente, de la actualidad del equipo blanco habló el cantante, de 78 años. "Yo leo toda la prensa española y también la deportiva. Soy muy madridista". Y fue muy crítico con Gareth Bale. "No creo que Bale juegue más con Ancelotti, porque creo que Ancelotti ya está cansado de él; tuvo dos años buenos y después nada".