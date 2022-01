Maddy, en 'First Dates': "Soy 'cisfóbica', no me siento cómoda con personas cisgénero"

Maddy llegó este lunes a First dates ataviada con unas orejas de elfo que llamaron la atención de Carlos Sobera nada más cruzar las puertas del restaurante de Cuatro: "Sé perfectamente que con ellas la gente me va a mirar raro", afirmó el comensal.

"En cuanto a mi estética, solo quiero que cuando vaya por la calle la gente me perciba como una persona extremadamente queer. Soy no binaria, aunque uso todos los pronombres, pero prefiero él", añadió el barcelonés.

Su cita fue Claudia: "Me gustan más las chicas, pero no sé por qué motivo, acabo siempre con hombres heterosexuales. Igual porque es mucho más fácil todo y conozco las dinámicas, pero las chicas me pierden", comentó en su presentación.

Tras hablar de sus tatuajes, Sobera las llevó a la mesa para que se fueran conociendo un poco más. Pero Maddy señaló durante la velada que "no me gusta que la gente cisgénero me perciba como ella, quiero que me digan él".

Claudia y Maddy, en ‘First dates’. MEDIASET

"Soy 'cisfóbica', no me suelo sentir cómoda con gente cisgénero porque no me van a percibir de la forma que yo quiero que lo hagan", comentó el estudiante. También hablaron de sus experiencias en el amor, donde tampoco coincidieron.

Mientras que el barcelonés confesó que era poliamoroso, la madrileña era todo lo contrario: "El poliamor no lo entiendo, soy una persona monógama, muy insegura y me gusta tener las cosas ataditas".

Pese a sus diferencias, las dos pasaron por el fotomatón para inmortalizar su participación en First dates, que sellaron con un beso y muchas risas, aunque una de las orejas de Maddy terminó en el suelo entre carcajadas.

Al final, el estudiante sí que quiso tener una segunda cita con la Claudia porque "he estado muy cómodo y hemos hablado de muchos temas". La madrileña, por su parte, también quiso volver a quedar porque "todavía tiene muchas cosas que contarme".