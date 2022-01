David Broncano, en 'La Resistencia': "Me sorprende la fama que tengo"

A pesar de haber participado en numerosos formatos televisivos, David Broncano saltó a la fama hace cuatro años cuando comenzó a presentar La Resistencia en Movistar, pero no se podía imaginar hasta qué punto le reconocería la gente por la calle.

La invitada de este lunes fue Juana Acosta, que acudió al programa para presentar su nueva obra de teatro, El Perdón, que protagoniza junto al bailarín Chevi Muraday en el Teatro Bellas Artes de Madrid, comentó con el presentador su fama en nuestro país.

Pero antes, Acosta intentó enseñar a bailar a Broncano, que confesó que "no puedo hacerlo, tengo una discapacidad. He dado alguna clase porque me gusta, pero soy incapaz, soy un tronco con ruedas".

👯 @juana_acosta enseña a bailar a un tronco con ruedas.



Cuando estés triste porque te han dicho que bailas fatal, puedes ver a Broncano y algo te animará. pic.twitter.com/wyMmuChsm1 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 17, 2022

Entonces, el presentador le preguntó a su invitada: "¿Quién es la persona más famosa que conoces?". La colombiana no dudó en responderle que "en España, tú". Broncano señaló: "Puede ser...".

La invitada señaló que "estoy sorprendidísima de lo famoso que eres, te conoce todo el mundo". El conductor del programa de Movistar admitió que "yo también estoy sorprendido. Mucha gente me reconoce por el anuncio del pan".

"Te volviste famosísimo con tu programa, es increíble", comentó Acosta. Entre risas, Broncano le contestó que "parece que esto está funcionando, pero ya ves lo que es, una pocilga. No sé cómo ha sucedido...". La actriz exclamó: "¡Yo tampoco, la verdad!".

Vamos a hacer ya 4 años de programa, y todavía nadie sabe cómo ha sucedido este desastre llamado La Resistencia. #LaResistencia @juana_acosta pic.twitter.com/9NnNB7M7zP — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 17, 2022

Pero Broncano insistió: "¿Quién es la persona más famosa que conoces a nivel internacional?". Acosta comentó que era "Laurence Fishburne, el de Matrix, trabajé con él una película. Es un actorazo y me di cuenta de que los grandes son la gente más humilde".