Carlos, encantado con su cita en 'First Dates': "Es una mujer 'top', de portada de revista"

Este lunes, First dates acertó de lleno en la elección de pareja para Carlos, ya que, pese a la diferencia de edad -43 él, 30 ella- el piloto se mostró encantado de poder cenar con Loida y llenarla de regalos.

"Me considero un romántico, de perfil clásico. Me gusta ser detallista, cuando siento algo por la otra persona soy cariñoso y me preocupo por ella", afirmó el madrileño al llegar al restaurante de Cuatro.

Su cita fue Loida, una azafata de eventos que comentó en su presentación que "me considero una persona que a veces es cariñosa y cercana con su pareja, pero a la vez me gusta tener mi independencia y mis cosas".

Nada más llegar, Carlos le regaló una rosa, algo que encantó a la dominicana: "Estaba buscando una persona atenta y detallista, como yo, y me ha dejado impresionada". El piloto, por su parte, reconoció que "ha superado las expectativas que tenía, me ha impactado".

Ambos pasaron a la mesa para cenar, donde el madrileño sorprendió a su cita con una cesta cargada de regalos para conquistarla. Desde una caja de bombones a una colonia, pero lo que impresionó a Loida fue la invitación de Carlos a viajar a París.

"Te propongo, para una futura cita, la ciudad del amor, donde podremos tirar al río Sena las monedas que te he regalado y acabemos juntos", le leyó el madrileño de la carta que le había escrito a la dominicana.

Loida comentó que "París no lo conozco y para mí sería un detallazo, sería un sueño cumplido ir hasta allí, y más con una persona tan agradable". Añadió que "los regalos me han parecido muy acertados. No me lo esperaba, nunca me había pasado. Jamás me habían sorprendido de esa manera".

Carlos, por su parte, admitió que estaba encantado con la elección que había hecho el programa para emparejarle: "Me parece un monumento de mujer, top, portada de revista de cualquier número de Vogue. Es ideal".

Al final, Carlos sí que quiso tener una segunda cita con Loida "para conocernos mejor, vivir, compartir porque... ¿A qué hombre no le encantaría tenerla?". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar.