Cvirus.- El cap de setmana deixa un nou màxim de contagis en tota la pandèmia amb 34.774 positius a la Comunitat

Així, cada dilluns des d'aquest Nadal s'ha marcat un nou rècord de casos: si l'últim dilluns de desembre es van registrar 10.889 positius, el primer dilluns de l'any es van duplicar fins als 22.832 i la setmana passada van ascendir a 29.347. Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 851.441 persones.

Els nous casos per províncies són 5.597 a Castelló (103.283 en total), 12.984 a Alacant (309.154) i 16.193 a València (439.002) i la xifra total de casos sense assignar es manté en 2.

Així mateix, s'han notificat huit defuncions per coronavirus des de l'última actualització. Es tracta d'una dona de 84 anys i set homes, d'entre 55 i 91 anys. D'aquesta manera, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 8.288: 936 a la província de Castelló, 3.181 a la d'Alacant i 4.171 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.699 persones ingressades, 198 d'elles en UCI: 241 a la província de Castelló, 26 en UCI; 577 a la província d'Alacant, 71 d'elles en UCI; i 881 a la província de València, 101 en UCI.

D'altra banda, s'han registrat 18.458 altes a pacients amb coronavirus amb el que el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 692.704 persones.

Per províncies, 77.602 altes s'han donat a Castelló, 246.914 a Alacant i 368.132 a València i el total d'altes no assignades es manté en 56. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 161.890 casos actius, la qual cosa suposa un 18,76% del total de positius.