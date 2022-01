Cvirus.- La Comunitat lidera el nombre de sanitaris contagiats per covid amb 18.278 professionals

Així, ho ha assenyalat aquest dilluns el Col·legi d'Infermeria de València, a partir de dades de l'última estadística publicada pel Ministeri de Sanitat, i sobre aquest tema ha tornat a demanar a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que "extreme" les mesures de prevenció contra els contagis en els àmbits clínics.

D'aquesta manera, ha assenyalat que 2022 comença amb "mal peu" ja que s'han passat de 15.495 sanitaris contagiats en l'últim recompte de novembre als 18.278 al gener, una xifra que considera "desorbitada tenint en compte que hi ha altres comunitats autònomes amb més població que han presentat menys contagis".

En eixe sentit, assenyala que Catalunya ha patit 16.944 contagis entre els sanitaris; a Andalusia, 14.627 professionals; a Castella i Lleó, 11.428 professionals, mentre que la Comunitat de Madrid, amb un "important volum d'habitants, ha registrat 9.851 sanitaris contagiats, considerablement menys que la regió valenciana".

De la mateixa manera, en els últims 14 dies s'han produït entre les plantilles d'hospitals i centres de salut de la Comunitat un total de 989 casos. Només Galícia amb 1.965, Navarra amb 1.891, Aragó amb 1.149 i Múrcia amb 1.061 casos de professionals sanitaris superen, per l'alta incidència de les últimes dos setmanes a la regió valenciana.

Per açò, des del COEV es torna sol·licitar a l'Administració sanitària majors controls per a evitar la transmissió del virus tant en els hospitals com en els centres de salut. Així mateix, es recomana als professionals que extremen al màxim les mesures de prevenció i protecció.

Així, recorden la importància d'emprar l'equip de protecció individual corresponent quan s'atenga a malalts amb sospita d'infecció, abstindre's d'acudir al lloc de treball amb febra o quadre respiratori agut, restringir les visites de familiars a una persona per pacient hospitalitzat. També es demana la cancel·lació de tots els esdeveniments, congressos i jornades en els quals participen els professionals sanitaris i puguen constituir un risc evident de contagi.