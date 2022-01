Rocío Flores, sobre su relación actual con Marta Riesco: "No quiero hablar con ella ahora mismo, no quiero saber nada"

Después de que el pasado miércoles se confirmara la relación de Antonio David y Marta Riesco, tanto Olga Moreno como Rocío Flores aparecieron destrozadas en El programa de Ana Rosa. Y, en contraposición, la reportera acudió al formato con una actitud completamente opuesta, pues rebosaba felicidad por su relación.

La periodista se mostró empática con la situación de la hija de su pareja, que también es su amiga, mientras que Rocío Flores no se pronunció al respecto. Y, este lunes, parece que ha demostrado qué es lo que opina al respecto.

"¿Has gestionado la situación y los sentimientos que te produce Marta Riesco?", le preguntó una colaboradora. "No lo he gestionado, pero tampoco quiero contestarte por respeto a la que es ahora pareja de mi padre", respondió ella.

"Es mi compañera, la respeto, esto es lo que hay y ya está. Yo no tengo nada que opinar, por lo menos públicamente", añadió la hija de Rocío Carrasco. "Yo lo único que quiero es que aquí cada uno sea feliz y que se hagan las cosas de la mejor manera posible".

"Ella respetará mis tiempos y yo también respetaré muchas cosas", comentó, demostrando que hay cosas que no le hacen gracia. "No quiero tener una conversación ahora mismo. No porque tenga nada en contra de ella, sino porque no me encuentro capacitada como para tenerla, no quiero saber nada".