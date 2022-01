Torna a València 'Johnny Chico', un al·legat contra la LGTBIfòbia protagonitzat per Víctor Palmero

Aquesta producció de la formació valenciana Moriarty&Holmes retrata els problemes d'identitat personal i sexual d'un jove. Eduard Costa dirigeix amb delicadesa i exquisidesa aquesta contundent peça guardonada com a espectacle revelació en els Premis del Públic de Sala Russafa.

'Johnny Chico', programada de nou entre el 20 i el 30 de gener, recrea el viatge des d'un xicotet poble a la ciutat d'un xaval marginal que anirà descobrint el conflicte entre els seus verdaders sentiments i la seua aparença.

Poc podia imaginar Víctor Palmero que pujar a l'escenari per a encarnar la cerca de la identitat d'aquest jove s'anava a convertir en la ferramenta per a descobrir-se com a intèrpret. L'actor d'Onda (Castelló), popular pels seus papers en sèries televisives com 'La que se avecina', va decidir interpretar aquest espectacle que ha sigut escollit com un dels millors de 2021 per la premsa especialitzada.

Es tracta d'una peça escrita per Stephen House, una oda 'fuckgender' que va esgotar les localitats al seu pas pel centre cultural valencià fa just un any.

Gràcies a les crítiques rebudes quan van presentar l'espectacle a València, prèviament a Saragossa, es van obrir les portes per a portar-lo a Madrid. Van començar en la sala xicoteta del Teatre Lara i va anar tan bé que el van pujar a la gran, i van mantindre la funció en cartell durant 40 setmanes, amb "una resposta increïble per part dels espectadors i de la pròpia professió", comenta l'actor encara impressionat, ja que va ser ell qui va engegar el projecte fa un parell d'anys quan va descobrir el llibret de House, un autor australià, mentre passava uns dies de vacances a Nova York.

HISTÒRIA "TOTALMENT ACTUAL"

"En posar-me en contacte amb ell per a explicar-li que volia muntar l'espectacle, em va preguntar si no preferia alguna cosa més recent perquè l'obra és dels anys 90. Però li vaig dir que aquesta història és totalment actual", afirma Palmero en referència a l'augment dels crims d'odi, recordant la mort aquest estiu de Samuel Luiz per una agressió homòfoba o, fa amb prou faenes uns dies, el suïcidi de Nieves, una jove de 20 anys assetjada per ser lesbiana.

'Johnny Chico' mostra el viatge d'un jove marginal d'un xicotet poble a la gran ciutat. Un trànsit en el qual va descobrint que el que sent pel seu millor amic, qui li porta a donar palisses a homosexuals, és un poc més que amistat. El progressiu descobriment dels sentiments que alberga en el seu interior farà que entre en conflicte el seu aspecte amb la seua identitat personal i sexual. Tot açò mentre pateix la violència d'una societat que li aparta, que no li comprèn, que no li ofereix oportunitats.

"El que li va ocorrent a Johnny és dur. Aquesta no és una obra complaent, encara que té moments còmics, tocs de tendresa... El públic entra de ple perquè s'emociona. S'identifica amb eixe xaval que només busca amor perquè, d'alguna manera, tots anhelem ser volguts", explica el protagonista sobre el fenomen 'boca-orella' que porta als espectadors a recomanar l'obra.

UNA CAPUTXETA DISPOSADA A CANVIAR EL CONTE

Aquest cap de setmana, de la mà de la mateixa companyia, arriba a Sala Russafa una proposta radicalment diferent, aquesta vegada per a espectadors a partir de 5 anys. El dissabte i diumenge 22 i 23 presenta 'Caputxeta diu prou!!', una revisió del conte popular en la qual el seu protagonista s'ha cansat de viure sempre la mateixa història i prefereix fer-se 'selfies' o videos per a TikTok.

Eduard Costa és l'autor i director d'aquesta divertida revisió en la qual la resta dels personatges també ha experimentat transformacions, adaptant-se als nous temps. De fet, el llop ara és vegetarià, el llenyataire admet ser una mica poregós i l'avieta és una artista retirada dels escenaris. Però tots ells coincideixen en la importància dels ensenyaments que guarda aquesta famosa història, recopilada per Charles Perrault en el segle XVII de la tradició oral.

Nuria Manzanaro, Rody White, Pepe Cuenca i el propi Costa donen vida a aquesta proposta plena d'humor, picades d'ullet per a grans i xiquets, cançons i coreografies. La lluita per evitar el sabotatge de la pròpia Caputxeta es transforma en una comèdia que reivindica el sabor que converteix una narració en un clàssic capaç d'acompanyar a la infància a través dels anys.