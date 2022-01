Detingut per agredir els treballadors d'un local que li van reclamar que es posara la mascareta

Els fets van succeir la setmana passada, sobre els 22.30 hores, quan dos homes van entrar sense mascareta a l'interior d'un local de la localitat. Pel que sembla, quan el propietari els va demanar que se la col·locaren, ells van començar a discutir, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

En un moment donat, un d'ells va agafar una botella de l'agrane i li la va llançar a una treballadora, que la va poder esquivar. No obstant açò, la botella va acabar impactant en la pantalla de la caixa registradora i la va fracturar. Després d'açò, l'home va agarrar una altra botella i la va llançar contra la finestra del local, trencant en aquest cas el cristall.

Els treballadors del local van intentar tirar de l'establiment als dos homes, fet que van aconseguir després d'advertir-els que havien donat avís a la Policia. En aquest moment, un dels homes va començar a propinar punyades a la cara a un dels treballadors.

A l'arribada dels patrulles policials, els dos homes ja havien abandonat el local. Els víctimes van facilitar als agents la descripció dels agressors.

L'endemà passat, els agents van ser alertats per la Sala del 091 perquè és dirigiren de nou al mateix local, on van localitzar a un dels dos homes en una terrassa propera, que ha sigut detingut com a presumpte autor dels delictes de danys i lesions.

El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial, mentre la Policia Nacional contínua amb els investigacions per a l'esclariment dels fets.