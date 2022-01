Cómo tener más dinero con menos riesgo, según un famoso economista de Harvard

Existen multitud de alternativas propuestas por expertos en economía para ahorrar y para evitar que nuestras finanzas corran algún tipo de riesgo. Pero, ¿hay realmente una fórmula mágica? El profesor de economía de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), Laurence J. Kotlikoff, ha compartido en un artículo de la CNBC las pautas que él mismo ha seguido para administrar su dinero y obtener seguridad financiera.

Así, el autor del best-seller 'Money Magic: An Economist's Secrets to More Money, Less Risk, and a Better Life' y uno de los economistas más influyentes a nivel internacional recoge sus principios básicos sobre la gestión del dinero.

Evitar los préstamos para estudiar en la universidad

El experto en economía asegura que solicitar un préstamo para estudiar es "demasiado arriesgado y caro" y aconseja en la medida de lo posible evitarlo. "Pero puede obtener una buena educación sin hipotecar su futuro y potencialmente arruinar sus planes de carrera" mediante becas o programas formativos.

Trata de comprar tu propia casa

Resulta evidente que intentar comprar una vivienda es más factible que alquilar, a largo plazo. "Tener más de su dinero invertido en su hogar es una forma de protegerlo de los impuestos federales y estatales sobre la renta de activos", indica.

Por ello, aconseja pagar lo antes posible los préstamos hipotecarios y reducir el plazo de amortización para abonar menos intereses. De esta manera el riesgo financiero también será menor. "Digamos que tienes 70 años y has encontrado la ubicación de tus sueños. Alquilar para el resto de tu vida corre el riesgo de que suban los alquileres sin posibilidad de que aumenten tus ingresos fijos", aclara.

Elige los trabajos que menos demanda tengan

En igualdad de condiciones, esto es, en habilidades, educación y experiencia, las personas que solicitan un trabajo que el resto no quiere suelen llegar a cobrar un salario mayor. "Los economistas llaman al pago extra un 'diferencial compensatorio' y la clave para aprovecharlo es encontrar algo que te encante y a los demás no".

No te preocupes por cambiar de carrera o trabajo

Puede ser alarmante, pero cambiar de carrera o de trabajo no es el fin del mundo y es una buena opción comparar todas las opciones posibles. Asimismo, el experto recomienda considerar la opción de trabajar por cuenta propia. "Si inicia el negocio correcto de la manera correcta, aumentará sus ganancias futuras restantes y le brindará una seguridad laboral inigualable".

Piensa en el mañana

Hay que seguir pensando a corto y largo plazo. ¿Está en peligro la posición actual? ¿Te gusta el trabajo para el resto de tus días? "Fija una fecha cada pocos meses para hacer una revisión de carrera" porque "su nivel de vida es su resultado final".

Todo lo que decidas en la vida tiene un precio

Cambiar de estudios, de trabajo, comprarse una casa, casarse, mudarse de casa, tener hijos e incluso divorciarse. Todas estas decisiones tienen un coste, que debe ser sostenible.

¿Y qué hay de la jubilación?

Para el experto en economía hay que plantear la jubilación anticipada como una decisión realmente importante porque los beneficios de disfrutar de más tiempo libre pueden significar una pérdida de años de ingresos al no trabajar y una menor pensión.

"Por supuesto, esto no es factible para todos. Pero antes de hacer cualquier movimiento, descubra la estrategia que maximice los beneficios totales de por vida de su hogar", señala.