Camilo Blanes sale de la UCI y evoluciona favorablemente: "Hasta que no recupere peso y esté bien, no le darán el alta"

Camilo Blanes ya ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Puerta de Hierro de Madrid tras haber ingresado el pasado 23 de noviembre de urgencia. Afortunadamente, el hijo de Camilo Sesto evoluciona favorablemente y ya se encuentra en una habitación, de la que espera salir cuando se recupere.

Blanes fue ingresado tras sufrir un accidente con bicicleta a la vuelta de la celebración de su 38 cumpleaños. El joven estuvo varias horas a la intemperie bajo la lluvia antes de ser encontrado, algo que ha podido afectar a órganos claves como los riñones y los pulmones, además de las posibles fracturas en los huesos.

Por ello, ingresó de urgencia directamente en la UCI, donde ha pasado más de 40 días. Pero su madre, Lourdes Ornelas, quien ha estado cuidándole todo este tiempo, ha informado que ya ha pasado a planta.

"Ya ha salido de la UCI, lleva una semana en planta y se está recuperando muy bien", declaró a la reportera de Europa Press. "Ya quiere salir, pero aún falta un poquito. Le quedan días. Es una buenísima señal".

"Los médicos dicen que va muy bien", añadió. "Él está muy contento, obviamente quiere salir, pero hasta que no esté bien no. Me refiero a que esté recuperado de peso y todo eso. Un mes y medio en la UCI, imagina... Pero va bien, ya está caminando con caminadora, va bien".