Les Arts ajorna la primera representació de 'Los cuentos de Hoffmann' al 23 de gener

Aquesta decisió es deu a la necessitat de reajustar el calendari d'assajos, que s'ha vist afectat per la situació pandèmica, amb la finalitat d'oferir les representacions de l'òpera d'Offenbach, un dels títols imprescindibles del repertori i encara inèdit per al públic del teatre "en els màxims estàndards artístics", informa Cultura de la Generalitat.

El coliseu valencià oferirà, tant als abonats amb entrada d'abonament per al dia 20 com a tots els que van adquirir localitats per a eixa funció, la possibilitat de triar la representació de 'Los cuentos de Hoffmann' que millor s'ajuste a les seues necessitats. A aquest efecte, remetrà als afectats un formulari amb el procediment.

Marc Minkowski, consagrat com el millor intèrpret d'Offenbach del moment, assaja actualment la completíssima versió d'aquesta obra que ell mateix va preparar en 2012 amb Els Musiciens du Louvre amb els cossos estables de Les Arts i un elenc estel·lar.

En aquesta ocasió reuneix a grans figures de la lírica internacional que cantaran per primera vegada en l'òpera valenciana: el tenor John Osborn, en el paper protagonista; la soprano Pretty Yende, que encarna per primera vegada en la seua carrera a les quatre idíl·liques muses, i el baix-baríton Alex Esposito donant vida als quatre dimonis antagonistas de Hoffmann.

Johannes Erath firma la direcció escènica d'aquest muntatge de la Semperoper de Dresden que recrea les vivències reals i oníriques que experimenta el poeta en un exercici teatral poderós i abundant en moments visualment cridaners que estimulen la imaginació de l'espectador o espectadora.

La primera funció de 'Los cuentos de Hoffmann' tindrà lloc el dia 23 de gener. Les representacions restants, previstes per al dimecres 26, el divendres 28 i el dilluns 31, començaran les 19 hores.