Nacho Fresneda i Álvaro Rico arriben a Rambleta amb 'Dribbling' per a reflexionar sobre jocs de poder i fama

Escrita i dirigida per Ignasi Vidal i amb escenografia i vestuari d'Alessio Meloni i il·luminació de Felipe Ramos, es podrà veure en el centre cultural Rambleta en una funció única aquest dissabte 22 de gener a les 20.00 hores, segons ha informat el centre en un comunicat.

Álvaro Rico es ficarà en el paper d'una icona del futbol coneguda com Javi Cuesta i Nacho Fresneda, en el del seu representant, Pedro Guillén, per a interpretar un espectacle que explica una història que farà reflexionar sobre l'envergadura i la transcendència del pes de la fama i els jocs del poder.

El "confortable" món que s'havia construït Javi Cuesta sent un dels futbolistes millor pagats d'Europa s'afona quan, enmig d'unes tibants negociacions per al seu traspàs a un altre equip, salta a les portades dels periòdics una denúncia contra ell per violació.

Mentre ell nega les acusacions, el seu agent, Pedro Guillén, tractarà de controlar una situació "ja de per si complicada" per les contínues lesions, les eixides nocturnes i males companyies del seu representat. L'agent tractarà de comprar el silenci de la jove, però ella rebutja els diners, i dies després apareix morta.

Al llarg de l'espectacle, el públic descobrirà si és Javi culpable dels abusos, si és una víctima del seu entorn o qui ha matat la jove en aquesta "trepidant" història.