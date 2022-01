Cvirus.- Ajuntament de València aconsella al personal reforçar la prevenció davant la infecció del 4,5% de la plantilla

Del total de persones infectades, pràcticament el 98% dels contagis s'han produït en entorns socials i familiars, mentre que les infeccions en l'àmbit laboral continuen produint-se majoritàriament en els moments de descans, motiu pel qual durant un temps es va recomanar esmorzar en grups reduïts, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Per aquestes raons, la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha traslladat als membres del Comité de Seguretat i Salut la necessitat de recomanar al personal municipal que s'"extremen" les mesures de prevenció i seguretat enfront del virus en els seus entorns socials i familiars "per a protegir així la seua salut i la dels seus companys i companyes, així com garantir la correcta prestació dels servicis municipals a la ciutadania".

Segons Notario, "l'evolució del nombre de persones infectades en la plantilla municipal ha seguit el mateix patró que la incidència acumulada general des que va començar la pandèmia de la covid-19 i els últims dies hem vist com la corba d'infeccions està pujant, situant-nos actualment en una xifra rècord de persones infectades".

A més, ha indicat que "les altes cobertures de vacunació -en el cas de l'Ajuntament, de prop del 94% de les persones infectades- han reduït la gravetat de la malaltia" i, de fet, la majoria presenta símptomes lleus o asimptomàtics.

"Des del primer moment, des de l'Ajuntament de València hem impulsat mesures organitzatives i de prevenció en funció de l'evolució de la pandèmia i tenint en compte les restriccions horàries o de mobilitat quan han existit, sempre complint rigorosament les directrius de les autoritats sanitàries amb eficàcia i responsabilitat", ha exposat.

En aquest sentit, ha destacat que "la baixa incidència de contagis laborals durant tota la pandèmia ens indica que les mesures funcionen". Entre les diferents iniciatives impulsades, ha recordat que es va aprovar un protocol d'actuació per a la realització de proves diagnòstiques a la plantilla amb l'objectiu de realitzar les proves PCR al personal simptomàtic o infectat, un document que hui s'ha modificat adaptant-ho a la normativa sanitària més recent i introduint l'opció de realitzar test d'antígens per al diagnòstic ràpid de pacients simptomàtics.