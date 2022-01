L'EMT canvia la denominació de les línies 79-80 i 89-90 per C2 i C3 i simplifica el nom de 300 parades

Així, ho ha anunciat aquest dilluns el president de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), Giuseppe Grezzi, i la directora gerent, Marta Serrano, en roda de premsa per a informar de les novetats, que passa també per renovar els panells informatius de les parades i que han sigut acordades amb el consell consultiu d'aquest organisme, integrat per la Unió de Persones Consumidores, la Federació d'Associacions Veïnals de València, COCEMFE i l'Associació Valenciana pel Transport Públic.

Grezzi ha explicat que en 2020 ja es va canviar el nom de C1 Centre Històric i que des d'aleshores la ciutadania ja ha interioritzat aquesta denominació. Ara es farà els mateix amb les altres dos línies circulars que recorren els diferents anells de laciutat: la 79-80 passarà a ser la C2 i la 89-90 la C3.

Abans del canvi, personal de l'EMT informarà des de demà als usuaris de la nova denominació, i es comunicarà també per xarxes socials i en els panells de les parades. A més hi haurà un període d'adaptació i durant un temps coincidiran les dos denominacions en els frontals dels autobusos.

Per la seua banda, la directora gerent de l'EMT, Marta Serrano, ha explicat que es canvia el criteri únic de denominar les parades amb l'encreuament de carrers i que a partir d'ara es tindrà en compte si estan situades prop d'un punt icònic de la ciutat o una parada de metro, per a atorgar-li eixe mateix nom. Per exemple, en el cas de la C1, es canvia el nom d'algunes parades com la de l'IVAM,Torres dels Serrans, plaça de la Reina o Xàtiva. En total, es canviarà el nom d'unes 300 parades.

Un altre dels canvis és eliminar en el frontal de l'autobús l'origen de la línia i deixar només el de destinació per a evitar confusions de l'usuari a l'hora de saber cap a on es dirigia. Així mateix, es renova la imatge i elements informatius en parades per a incloure informació rellevant als usuaris com la prohibició de fumar en parades, la informació sobre el protocol contra abusos i parades violeta o la recomanació de seients reservats.

També es millora les llegendes, els punts d'interés o la visualització de la parada actual i s'ha augmentat la grandària de la lletra perquè la informació siga més accessible. També s'ha inclòs un únic horari per temporada per a facilitar la seua identificació i s'han renovat els plans de la cara posterior de les parades, on s'han incorporat nous esquemes de línia per a incloure només un esquemes per sentit i les línies circulars completes.

CREIXEMENT DE PASSATGERS

D'altra banda, Grezzi ha destacat que, a falta de tancar les dades provisionals, els usuaris de l'EMT han crescut un 43% aquest Nadal respecte a les festes de 2020. No obstant açò, cal veure com evolucionada aquesta sisena onada ja que "hi ha una relació directa entre contagis, reactivació econòmica i nombre de viatgers". Per açò, ha constatat que aquest increment de casos "no ajuda a consolidació d'aquesta recuperació.

Malgrat açò, ha explicat que el pla de renovació de les marquesines de l'EMT segueix endavant amb independència d'aspectes externs com aquesta reducció de viatgers ja que compta amb un pressupost ja aprovat.

A més, ha ressaltat que està pendent de traure a licitació la publicitat de marquesines, la qual cosa reportarà a l'EMT "molts ingressos". Així, ha recordat que si en 2013 la publicitat només reportava un cànon fix anual de 450.000 euros ara en traure-la a licitació permetrà en un primer moment "no només amortitzar les marquesines en un breu termini de temps" sinó que també, en ser l'Ajuntament el propietari, a continuació que tots els "ingressos siguen beneficis nets".

De la mateixa manera, ha destacat que ja han incrementat les freqüències l'1 de gener l'entitat reforçarà el servici habitual de les línies 6, 18, 19, 27 i 98 en els dies laborables, i els caps de setmana de la 35 i 90.

Sobre aquest tema, ha apuntat que en 2015 van heretar una EMT que estava "sota mínims respecte als servicis que prestava perquè s'havien retallat molt les línies, reduït el personal, i la flota estava molt envellida amb una mitjana de 13 anys".

Per contra, ha ressaltat que sis anys i mig després l'EMT de València és "l'empresa que mes ha crescut, amb una taxa superior al 10% abans de la pandèmia, s'ha renovat la flota, s'ha reforçat la plantilla fins a tindre el major personal de la història i tot açò ha millorat de forma notable el servici". "Seguim treballant en aquesta línia que tan bon resultat ha donat i que en 2018 ens porte a rebre el premi de millor empresa de transport urbà de tota Espanya", ha postil·lat.