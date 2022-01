Cvirus.- La Policia de la Generalitat sanciona el cap de setmana a nou establiments d'oci per incomplir normativa

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, d'aquestes nou sancions dos es van proposar per incompliment de la normativa covid i les altres set per incompliment de la Llei d'Espectacles. Els controls s'han desenvolupat tant en establiments, com en comerços o en via pública.

Dins aquest mateix dispositiu, en el qual s'han realitzat inspeccions en 199 locals, la Unitat de Policia Adscrita a la Generalitat ha alçat huit actes a persones que incomplien la normativa covid i altres set per tinença de drogues i armes.

També ha identificat a 489 persones i controlat 453 vehicles. Així mateix, ha realitzat 127 advertiments relacionats amb l'ús de la mascareta, la distància de seguretat, entre uns altres.

Les actuacions s'emmarquen en un operatiu que s'ha desenvolupat en col·laboració amb altres forces de seguretat i policies locals, principalment per a la comprovació del compliment de la normativa covid, tenint en compte l'augment de contagis amb el consegüent creixement de la incidència acumulada.