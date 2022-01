Crema una nau antiga a Aldaia (València)

El foc s'ha originat aquest matí, sobre les 11 hores, a Aldaia, en el carrer Coladors. Inicialment el foc havia afectat a una caravana al carrer i, posteriorment, s'ha estès a una antiga nau.

La nau era utilitzada com a magatzem i no hi havia ningú treballant en el moment de l'incendi.

Part de l'estructura de la nau ha cedit i fins al lloc s'han desplaçat quatre dotacions dels parcs de Torrent i Paterna i tres unitats de comandament del Consorci.

Els bombers romanien aquest matí en la zona i esperen donar per extingit l'incendi en un curt espai de temps. L'evolució és positiva.