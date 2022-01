Garbiñe Muguruza a Fran Rivera: "He ido dos veces en mi vida a una discoteca y lo pasé fatal. No soy nada nocturna"

Este lunes, Espejo público ha emitido la primera parte de la conversación que Fran Rivera mantuvo con la tenista Garbiñe Muguruza, actual número tres del mundo. La venezolana ha respondido con soltura a todas las preguntas realizadas por el torero que, incluso, se ha atrevido a enfrentarse a ella en la pista.

La joven de 28 años ha asegurado que comenzó a jugar al tenis cuando solo tenía tres años y que, además, sus padres tuvieron que esperar un año para poder inscribirla en una escuela, puesto que era demasiado pequeña. Muguruza ha señalado que, lejos de oponerse, su familia siempre ha apoyado su decisión de ser tenista profesional: "Me apoyaron mucho y, de hecho, han sido muy exigentes conmigo".

Como es habitual, las entrevistas de Fran Rivera tienden a centrarse más en los aspectos personales de los protagonistas, por lo que una de las preguntas que ha formulado ha sido qué habría sido Garbiñe de no haberse podido dedicar al tenis. "Me gusta mucho viajar, la cultura, la música, la moda...", ha señalado la tenista.

Respecto a su adolescencia, Muguruza ha señalado: "Creo que he ido dos veces a una discoteca. Una fue cuando aprobé todos los exámenes. Fui con mis amigos y lo pasé fatal. No soy muy nocturna". Además, la mujer ha explicado que no cree que el deporte y la vida nocturna sean "compatibles".

"Me gusta hacer cosas que me saquen de mi zona de confort. Quiero tirarme en paracaídas, aunque lo del puenting no me convence. Me gustaría ser copiloto en un rally", ha señalado la tenista que, además, ha agregado que, aunque en la pista siempre se vea que está seria y concentrada, fuera de ella no es así. Una faceta que ha demostrado durante toda la conversación, en la que, en todo momento, ha mostrado una gran sonrisa.

Para terminar estar primera entrega de la entrevista, la tenista ha afirmado que se cuida mucho y que, en ocasiones, tiene que "aguantar" las ganas de comer algo fuera de la dieta para lograr mantenerse en forma durante una competición.