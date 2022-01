Si hay una figura mítica de Drag Race, esa es RuPaul, obviamente, creador del talent y presentador de la edición original. Pero Michelle Visage es otra de las juezas del concurso más reconocida a nivel internacional.

La cantante, de hecho, hizo un pequeño cameo en Drag Race España antes de su estreno con un vídeo en el que presentaba a las 10 reinas que protagonizarían la primera edición. Sin embargo, parece que ella quería que su implicación con la versión española fuese mayor.

Así lo ha confesado en una entrevista con Digital Spy, donde aseguró que ha estado practicando diferentes idiomas. Y es que la artista ha aparecido en distintas ediciones de Drag Race por todo el mundo, por lo que solo le faltaría haber sido jurado en la española y la italiana.

"Todo el tiempo estoy de broma, pero si pudiera hablar italiano con fluidez -puedo hablar español con fluidez- estaría en todos los países", declaró. "Cuando tomaba clases de español en el confinamiento, les dije a los productores de World of Wonder: 'Chicos, he estado estudiando español'".

"Me dijeron: 'Tus servicios no serán necesarios'", aseguró. "Yo pensaba '¡Vamos, podría hacerlo! ¡Podría hacerlo por España!'". Sin embargo, ellos consideraron que su español no era suficiente: "Es muy divertido, porque en mi cabeza hago los acentos muy bien. Así que dije: 'Sé que puedo sonar como una nativa'. Y ellos dijeron: 'No, Michelle. No'".