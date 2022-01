LABORA obri itineraris per a dones de ciutats de menys de 50.000 habitants o aturats de llarga durada

Cada convocatòria presenta característiques particulars, en funció del col·lectiu al que es dirigeixen, amb finançament europeu a través dels fons extraordinaris del Mecanisme de Recuperació i Resiliència dissenyat per a ajudar els països a pal·liar els efectes de la pandèmia.

Inclouran un diagnòstic d'empleabilitat i un disseny de l'itinerari personalitzat, així com accions d'orientació laboral tant individuals com grupals. També es realitzaran accions formatives en les matèries incloses en el catàleg d'especialitats formatives del sistema de formació professional per a l'ocupació.

Així mateix, s'efectuarà una prospecció del mercat de treball en l'àmbit territorial del participant, així com tasques d'acompanyament i seguiment. Com a incentius a la participació, s'inclouran beques d'assistència a les accions, així com ajudes al transport i a les necessitats de conciliació.

L'únic requisit que hauran de complir els interessats és estar inscrits com a demandants d'ocupació en l'Espai LABORA corresponent. Un dels col·lectius és el de dones d'àmbit rural i urbà que residisquen en localitats de fins el 50.000 habitants. S'estima que quasi 2.000 dones podrien beneficiar-se.

Els aturats de llarga durada, entenent com a tals als majors de 45 anys, han d'estar inscrits com a demandants d'ocupació en situació de no ocupats i haver romàs aturats en almenys 12 dels últims 18 mesos. La previsió és que siguen més de 4.000.

Finalment, la convocatòria dirigida a persones amb almenys un 33% de discapacitat i amb malaltia mental diagnosticada ofereix les mateixes actuacions que les altres ajudes, però el seu itinerari es completarà amb fins a cinc hores de tallers. S'estima que més de 500 persones podrien participar.

Les ajudes per a dones i per a aturats de llarga durada es dirigeixen a entitats locals, entre les quals s'inclouen ajuntaments, comarques, mancomunitats, així com qualsevol dels seus organismes públics amb competències d'ocupació, així com pactes territorials d'ocupació.

Per la seua banda, les ajudes per a persones amb discapacitat o amb malaltia mental es destinen a associacions privades sense fi de lucre, que han de tindre implantació física a la Comunitat Valenciana.

BECA DE NOU EUROS DIARIS

La dotació pressupostària és, en el cas dels aturats de llarga durada, d'un total de 22 milions d'euros. Per a la de les dones d'àmbit rural i urbà es destinen més de cinc milions, mentre que per al col·lectiu de persones amb discapacitat ascendeix a quasi tres milions.

Cada participant rebrà una beca de nou euros diaris, sempre que l'activitat que realitze supere les quatre hores. Si s'han de desplaçar amb transport públic, percebran una quantitat diària màxima d'1,5 euros.

Respecte a la conciliació, cada participant que tinga menys de 12 anys o familiars dependents al seu càrrec percebrà una quantitat de 14,12 euros per dia d'assistència. En el cas que hagen d'utilitzar vehicle privat, està prevista una quantitat de 0,19 cèntims per quilòmetre.