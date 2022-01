Empreses valencianes creen la primera falla "tokenitzada"

NFT, sigles de token no fungible, és una tecnologia criptogràfica basada en 'blockchain' que representa alguna cosa única, no substituïble, de manera que garanteix la seua autenticitat, així com qui és el seu propietari. Normalment es compren a canvi de criptomonedes, però a diferència d'aquests no són intercanviables mútuament, és a dir, no són fungibles.

Exponentia, firma tecnològica, ha col·laborat amb dos startups -Baukunst Patrimonio Virtual i Valua Arts & Crafts-, per a desenvolupar la iniciativa.

Així, les dos startups van idear com preservar digitalment les Falles i Exponentia ha col·laborat per a poder fer realitat el projecte. A més, participen en la iniciativa la consultora Criptoproyectos, especialitzada en economia digital i criptoactius.

El nexe entre els diferents actors del projecte ha sigut possible gràcies al suport d'Innova.Legal, 'think tank' enfocat en la dinamització i estudi de projectes tecnològics i innovadors que revestisquen una especial complexitat a nivell jurídic.

D'aquesta manera, s'ha creat aquest actiu digital, que permetrà, "no només immortalitzar per sempre la falla, sinó també la memòria i identitat mitjançant el registre de les experiències vinculades a ell, com a recorreguts virtuals o vídeos explicatius de l'artista".

El CEO de Baukunst, Adolfo Ibáñez, afirma, en un comunicat, que "amb aquesta iniciativa es pretén iniciar el camí del resguard cultural de la ciutat i la seua tradició".

El NFT de la falla Sevilla-Denia 2021 serà objecte de subhasta i, tot i passant a ser de propietat privada, existirà una plataforma de consulta (