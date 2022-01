Metrovacesa tanca un acord per a la venda de 147 habitatges destinats al lloguer a Quart de Poblet (València)

En concret, es tracta de la segona fase de Residencial Q, que contempla 147 habitatges plurifamiliars, entre 74 i 153 metres quadrats, i compta amb tipologies diferents de pisos d'entre un i quatre dormitoris amb diferents orientacions, ha informat la promotora en un comunicat. El complex, format per dos edificis d'altura mitjana, disposarà de cinc locals comercials, piscina comunitària, zona infantil i jardins, així com places d'aparcament i trasters.

La forta demanda d'habitatge d'obra nova en la zona i el significatiu interés que Residencial Q Fase I, actualment en procés d'entrega, va impulsar el desenvolupament d'aquesta segona fase amb l'objectiu de destinar-ho al lloguer. L'edifici es troba ja en construcció, les obres es van iniciar en el segon trimestre de 2021 i la seua finalització està prevista per a finals de 2022.

Aquest nou acord reforça i consolida així l'estratègia diferencial de Metrovacesa en el residencial en lloguer clau en mà, un segment d'activitat en el qual ja ha firmat acords amb diversos inversors institucionals per a un total de huit promocions i més de 800 habitatges.

El primer d'aquests huit projectes es va entregar a Arganda del Rey (Madrid) i actualment estan en desenvolupament els habitatges inclosos en la resta d'acords, en diverses ubicacions com Madrid, Barcelona, Mallorca i València. Actualment, aquest segment representa més del 20% de la cartera total de prevendes de Metrovaces.

Jorge Pérez de Leza, conseller delegat de Metrovacesa, ha assenyalat: "Aquest acord confirma el fort interés dels inversors institucionals per a l'habitatge en lloguer a Espanya i confirma el nostre posicionament en el segment Build to Rent. La nostra flexibilitat per a combinar una fase de venda tradicional amb una altra de venda a un inversor institucional per al lloguer ens permet acompassar dos projectes de forma quasi simultània, ja que van destinats a dos segments diferents i complementaris, incrementant així el volum d'activitat de Metrovacesa i millorant la rendibilitat conjunta".