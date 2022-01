Grezzi descarta que l'APR afecte a les Falles del centre de València i rebutja deixar aparcar en carril bus a la nit

Grezzi, en roda de premsa, s'ha referit així a la petició d'aquestes entitats de reunir-se directament amb l'alcalde, Joan Ribó, per a debatre abordar solucions als problemes d'accessos que, assenyalen, els ha generat l'engegada de l'APR i que qüestionen la seua viabilitat futura.

Sobre aquest tema, Grezzi ha recordat que tenien prevista una reunió el 22 de desembre, amb el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, però que aquestes entitats "no van acudir". En qualsevol cas, ha recalcat que la seua porta "sempre està oberta" i que quan vullguen es reuniran.

No obstant açò, ha confirmat que l'opció de permetre aparcar durant les Falles a l'espai de l'EMT "no està sobre la taula" perquè el carril bus "ja està consolidat". "No es pot demanar millores de l'EMT i després voler que s'aparque en el carril del bus", ha justificat.

Així mateix, ha afirmat que el centre històric és "plenament accessible en qualsevol moment", inclòs el vehicle motoritzat propi, ja que el reglament de les càmeres de la zona APR es va debatre durant un any i "es donen eixida" a tots els permisos de circulació sol·licitats tant a entitats com a particulars. A més, ha recordat que existeixen pàrquings i es pot accedir en taxi, bus, bicicleta, a peu o en patinet.

A més, ha recordat que quan es va prohibir aparcar en el carril bus es va vaticinar que "es morirà l'hoteleria" quan a l'any següent va registrar un increment del 3%. "En aquests anys s'han fet molts comentaris quan s'han engegat mesures per a l'accessibilitat universal que la realitat ha demostrat que no s'han complit i en aquest cas tampoc, però jo sempre estic obert al diàleg", ha postil·lat.