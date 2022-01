Interviene en 'El programa de Ana Rosa' la hermana del niño desaparecido en Morón: "Mi madre no le ha hecho nada"

La desaparición del pequeño Antonio David, un niño con diversidad intelectual, en Morón de la Frontera, Sevilla, mantiene en jaque a la Policía, que asegura continuar la búsqueda del niño al que, presuntamente, su madre dejó en un contenedor de basura.

Cuatro meses después de que la madre de Antonio David asegurase que terminaría diciendo dónde estaba el niño, El programa de Ana Rosa ha logrado hablar con Antonio, el padre del pequeño desaparecido, quien ha asegurado estar desesperado ante esta situación: "Solo quiero que mi hijo aparezca".

Así, cuando la reportera del matinal se disponía a informar desde la calle en la que vive Macarena, la madre del niño, la hija mayor de esta ha decidido intervenir en directo, sorprendiendo tanto a la periodista como a Patricia Pardo. Durante su conversación, la joven ha querido dejar claro su apoyo incondicional a su madre.

Además, la mujer ha asegurado que no estará tranquila hasta que no aparezca su hermano, aunque ha comentado que conoce la versión de los hechos de su madre, pero no puede contar nada, ya que la investigación aún se encuentra bajo secreto de sumario.

La joven ha señalado que Macarena no está haciendo vida normal, como se ha comentado. "Ahora mismo está en tratamiento por depresión", ha apuntado la mujer. Sin embargo, ha dudado de que tanto su padre como la familia de él estén sufriendo por lo que está ocurriendo.

La joven ha agregado que la versión de su madre le ha resultado convincente. "Por una parte, me quedo tranquila porque sé que mi madre no le ha hecho nada".