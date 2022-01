L'IVC i Les Arts reprenen la seua col·laboració en la Filmoteca amb la projecció de 'Los cuentos de Hoffmann'

La pel·lícula es projecta en una versió restaurada per The Film Foundation, sota la supervisió de Martin Scorsese, i podrà tornar a veure's el divendres 21 de gener, a les 18.00 hores, segons ha informat Cultura en un comunicat.

El llargmetratge de Powell i Pressburger és una fidel adaptació de l'òpera d'Offenbach que es representa en Les Arts del 20 al 31 de gener, sota la direcció musical de Marc Minkowski i la direcció escènica de Johannes Erath.

Tant l'òpera com la seua adaptació cinematogràfica estan basades en els contes de l'escriptor romàntic E. T. A. Hoffmann: en una taverna de Núremberg, el jove Hoffmann, desafortunat en assumptes del cor, explica a tres estudiants tres històries d'amor que va viure en el passat. En realitat, està fent temps durant l'entreacte d'un ballet de la intèrpret del qual està bojament enamorat.

Guanyadora del Oso de Plata en el Festival de Berlín i del Premi Especial del Festival de Cannes, la pel·lícula elimina per complet els diàlegs convencionals i transforma el cant i el ball en els únics mitjans a través dels quals els personatges conversen, discuteixen, reflexionen, gaudeixen i pateixen. Considerada com una obra mestra del musical, la pel·lícula també destaca per la riquesa abigarrada dels seus decorats i per l'imaginatiu i expressiu ús del tecnicolor.

'Los cuentos de Hoffmann' està protagonitzada per Moira Shearer, Robert Rounseville, Ludmilla Tcherina i Leonide Massine, que ja van estar presents en un altre clàssic musical dirigit per Michael Powell i Emeric Pressburger: 'Las zapatillas rojas' (1948). La partitura de la pel·lícula està interpretada per la Royal Philharmonic Orchestra, sota la direcció de Thomas Beecham.

'LES ARTS EN LA FILMOTECA'

El cicle 'Les Arts en la Filmoteca' presenta grans clàssics del cinema que estan inspirats o mantenen connexions amb òperes o espectacles musicals programats pel coliseu valencià. Després de 'Los cuentos de Hoffman', La Filmoteca de València té programades tres grans pel·lícules europees de la dècada dels setanta, amb motiu de les representacions previstes en Les Arts per als pròxims mesos.

El 25 i 27 de febrer La Filmoteca projecta la comèdia britànica de Monty Python Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores' (1975), dirigida per Terry Jones i Terry Gilliam, que dialogarà amb 'Ariodante' de Friedrich Händel, que es representa en Les Arts de el 1 al 6 de març.

Al març, es projecta 'Macbeth' (1971) de Roman Polanski, que establirà un diàleg amb la versió operística de Giuseppe Verdi. Finalment, al maig, La Filmoteca projecta 'Woyzeck' (1979) de Werner Herzog, coincidint amb la representació de l'òpera 'Wozzeck' d'Alban Berg, dos singulars adaptacions de l'obra teatral de Georg Büchner.