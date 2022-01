Cabify activa el seu servici exprés per al repartiment de paqueteria urgent a València

A partir d'ara, usuaris i empreses de la ciutat tindran la seua disposició un servici de paqueteria exprés que podran sol·licitar a través de la 'app' o de la web, amb una tarifa mínima de 3,5 euros denominada 'Envíos en moto'. El servici es prestarà a través de companyies locals especialitzades de repartiment i de missatgeria.

Cabify porta oferint enviaments exprés a Madrid des de fa uns mesos, on la companyia ha perfeccionat el servici després de llançar diversos desenvolupaments com els avanços en matèria de confirmació d'entrega. Ara arriba a València, on estarà disponible dins de la V-30 arribant fins a la localitat d'Alboraia a la zona nord.

Amb aquest llançament, la plataforma continua avançant en la seua proposta de valor en el sector logístic i aspira a posicionar-se com a proveïdor de servicis d'entrega per a companyies de comerç minorista o 'retail' que ofereixen venda online, portant als consumidors allò que compren a través de comerç electrònic (B2B2C).

La companyia posarà el seu focus en el tram d'entrega des dels magatzems o botigues dels seus clients corporatius fins a la casa del comprador, conegut com a última milla, així com en el repartiment de productes i menjar de bars i restaurants fins al domicili dels consumidors.

TAMBÉ PER A USUARIS PARTICULARS

En el cas dels usuaris particulars, que també podran sol·licitar aquest servici des de la 'app', la previsió és que tinga bona acollida, encara que la major part dels enviaments es realitzen en l'àmbit corporatiu i empresarial.

Per als usuaris, la sol·licitud d'aquest servici els permetrà realitzar un enviament immediat, sempre que tant l'origen com la destinació es troben dins de la zona operativa (V-30). Serà l'usuari el responsable d'entregar el paquet al repartidor, que l'entregarà en la direcció que el mateix usuari haja assenyalat prèviament en l'aplicació.