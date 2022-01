Kanye West se cuela en el cumpleaños de su hija Chicago a pesar de que Kim Kardashian no le invitó

Últimamente, la vida de las Kardashian parece, más que nunca, un capítulo de su reality -aunque ya están preparando uno nuevo de próximo estreno- Keeping Up With The Kardashian. Lo que ha ocurrido este pasado fin de semana casi tiene visos de subtrama de Modern Family: era el cuarto cumpleaños de Chicago y su madre, Kim Kardashian, le organizó una increíble fiesta a la que no invitó a su padre, Ye (Kanye West), dado que se están divorciando. Y a partir de ahí...

Como era de esperar, el rapero no se tomó nada bien el desplante de su expareja para con la tercera hija que tuvieron juntos (y la primera que llegó al mundo a través de un vientre de alquiler el 15 de enero de 2018) y procedió a quejarse a través de sus redes sociales con un vídeo en el que acusaba a la empresaria de no permitirle ver a sus hijos y de ocultarle la dirección del lugar donde estaban celebrando la fiesta (no era su casa, porque eso lo sabría Ye, dado que se ha comprado la que está enfrente).

Como Kimberly está saliendo con Pete Davidson y el músico con Julia Fox (quien dicen que podría ser la actriz elegida por Madonna para interpretarla en el biopic que prepara sobre sí misma) da la sensación de que la relación entre ellos se ha enfriado y tensionado. En el vídeo, Kanye le mandaba una felicitación a su hija y explicaba que su ausencia se le quedaría marcada de por vida a su pequeña.

En lugar de prepararle otra fiesta a Chicago, enseñó a cámara que había escrito o llamado a varios integrantes de la familia, incluso al personal de servicio, y que nadie había querido darle la dirección -entiéndase, por orden de Kim-. "He llamado a Kim, le he enviado mensajes de texto a las niñeras. He hablado por teléfono con Tristan [Thompson, el ex de Khloé Kardashian], le he preguntado a Khloé y nadie me da la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija. Eso se va a grabar en su mente: yo no estaba allí para ella", explicaba el autor de gold digger o Flashing Lights.

Una fuente le ha contado al portal US Weekly que las palabras de Ye tomaron por sorpresa a Kim Kardashian. "Siempre habría dos fiestas planeadas para Chicago, eso fue idea de Kanye. Y la primera estaba establecida para celebrarla ella [Kim] hoy a las 16.00 horas", asegura el informante, que continúa: "Kim se asombró al saber que hizo público un video sobre no haber sido invitado a la fiesta y como eso no era cierto, tan pronto como pidió ir, le dieron la ubicación".

Y sin embargo, la otra versión, por lo visto, fue que Ye llegó a la celebración gracias a un soplo que le dio Travis Scott, tal y como el propio rapero dio a conocer en un vídeo posterior, el que también explicaba que había sido Kylie Jenner quien tuvo que ir a la puerta para que los equipos de seguridad le dejasen pasar.

Lo cierto es que más tarde se le vio conversando relajadamente con la matriarca, Kris Jenner, su exsuegra, con la que siempre se llevó tan bien. Fue a través de las stories que compartió en su Instagram Aitana de la Hoya, la hijastra de Travis Barker, prometido de Kourtney Kardashian, y que han reproducido otras integrantes de la familia, entre ellas Kylie, dado que el 1 de febrero es el cumpleaños de Stormi y también celebraron su cuarto cumpleaños.