El III Congrés Nacional d'Habitatge s'ajorna al 20 i 21 de setembre per l'alta incidència de la pandèmia

L'augment del nombre de contagis a causa de la nova variant de la Covid-19 i la cautela per salvaguardar la salut dels assistents són els dos motius que han espentat a aquest canvi de dates. El congrés estava previst que se celebrara el 10 i 11 de febrer a València.

"Per responsabilitat i prudència hem decidit ajornar la celebració del congrés prevista per a aquest mes de febrer. L'objectiu és aconseguir els 400 assistents i, tal com està la situació sanitària, hem considerat que no és el moment de reunir aquest nombre de persones", explica Daniel Cuervo, secretari general d'APCEspaña, en un comunicat.

Els dies 20 i 21 de setembre són les noves dates triades per a la celebració del III Congrés Nacional d'Habitatge, una trobada que comptarà amb el mateix format i ponents ja anunciats.

L'objectiu d'aquesta nova edició nacional continuarà sent la de definir els reptes de la societat per a poder satisfer el dret constitucional de l'accés a l'habitatge i els obstacles que existeixen en l'actualitat perquè les noves generacions accedisquen a un habitatge digne. A més, s'abordaran totes les qüestions que sorgisquen en els pròxims mesos arran dels fons europeus de recuperació i les noves lleis previstes que afectaran al sector de l'habitatge.

El congrés comptarà amb la participació d'urbanistes, sociòlegs, arquitectes, els més destacats membres dels sectors vinculats al residencial i l'administració pública, per a reflexionar sobre els nous consumidors i les noves formes de viure.

El III Congrés Nacional d'Habitatge pretén incidir en la importància de la cooperació dels operadors privats amb les administracions públiques. Al mateix temps, es debatrà sobre la manca de sòl, les traves burocràtiques i la lentitud en la concessió de llicències, a més de la falta d'un parc d'habitatges de lloguer o una revisió àmplia de les línies d'actuació que han adoptat altres països per a derrocar aquests obstacles.