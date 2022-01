Puig descarta eleccions i "no està pensant" en canvis en el Consell, encara que reconeix es poden produir en un futur

Així s'ha pronunciat el president de la Generalitat aquest dilluns en el fòrum 'Somos Futuro' de Las Provincias, on ha remarcat que l'agenda del Consell està "centrada en la superació de la pandèmia i la recuperació econòmica" que passa per "executar de manera eficaç" els pressupostos de 2022 i els fons europeus.

No obstant açò, ha apuntat que si per a açò "cal fer algun ajust" en el Govern, "en eixe moment es veurà". De fet, ha indicat que segons avanç la legislatura "pot haver-hi algun canvi". "No ho tinc previst, però no vaig a dir que no es puguen produir", ha agregat.