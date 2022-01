Puig descarta elecciones y "no está pensando" en cambios en el Consell, aunque reconoce se pueden producir en un futuro

Así se ha pronunciado el president de la Generalitat este lunes en el foro Somos Futuro de Las Provincias, donde ha remarcado que la agenda del Consell está "centrada en la superación de la pandemia y la recuperación económica" que pasa por "ejecutar de manera eficaz" los presupuestos de 2022 y los fondos europeos.

No obstante, ha apuntado que si para ello "hay que hacer algún ajuste" en el Gobierno, "en ese momento se verá". De hecho, ha indicado que según avance la legislatura "puede haber algún cambio". "No lo tengo previsto, pero no voy a decir que no se puedan producir", ha agregado.