Els trens d'alta velocitat low cost de Renfe entre València i Madrid començaran a funcionar el 21 de febrer

El nou servici de trens AVLO, alta velocitat low cost de Renfe, oferirà sis circulacions diàries, tres per sentit, entre les dos ciutats, la qual cosa suposa una oferta de 2.200 places al dia. Quatre dels sis trens Avlo (dos per sentit), tindran parades en les estacions de Cuenca Fernando Zóbel i Requena-Utiel, ha indicat l'operadora en un comunicat.

El preu dels bitllets serà a partir de set euros. La comercialització serà en una única classe i la venda de bitllets es gestionarà a través d'un sistema dinàmic que ofereix el millor preu disponible a cada moment per al viatge sol·licitat.

Sobre el preu base, el client pot afegir servicis addicionals, com a selecció de plaça, canvis o anul·lacions i equipatge addicional. El preu base inclou de manera gratuïta una maleta de cabina i una bossa de mà.

Els xiquets menors de 14 anys tindran una tarifa bàsica de 5 euros, sempre que vaja acompanyat de l'emissió d'un bitllet d'adult (amb un màxim de dos bitllets de xiquet per adult). Per a famílies nombroses també hi ha previstos descomptes, del 20% per a les de categoria general, i del 50% per a famílies nombroses de categoria especial.

Els combois partiran de València a les 9.28, 16.15 i 21.10 i des de Madrid, a les 6.30; 12.40 i 18.40.

DOBLE CERTIFICACIÓ EN MATÈRIA DE SANITAT I DESINFECCIÓ

L'Avlo arrancarà amb les certificacions més exigents en matèria de sanitat, desinfecció i neteja. Els trens Avlo disposen de protocols certificats per AENOR i per SGS, empresa líder mundial en inspecció, verificació, assajos i certificació, la qual cosa suposa una garantia addicional per als viatgers.

D'aquesta manera, els trens Avlo i Ave compten amb la doble certificació en matèria de sanitat i desinfecció, la qual cosa constitueix un element diferencial de primer ordre en relació amb qualsevol altre transport col·lectiu.