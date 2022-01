Por qué deberíamos apostar por la accesibilidad como una forma de personalización

Puede que nunca nos lo hayamos planteado, pero la accesibilidad en un ecommerce es una forma de personalización que, lejos de crear un sesgo, apuesta por la unión. De hecho, los diseñadores de tecnología deberían plantearse las funciones de accesibilidad como ajustes de personalización que benefician a todos los usuarios, tal y como asegura la googler Nicola Yap. Ella tiene aniridia, una enfermedad ocular rara que, entre otros, hace que su agudeza visual sea de 20/200 y no puede corregirse con gafas ni cirugía. Sin embargo, gracias a la tecnología y a los trucos que ha ido desarrollando, lleva una vida personal y laboral independiente.

"Como redactora técnica de Google Cloud con más de 20 años de experiencia en el sector, la tecnología ha tenido un gran impacto en mi vida. Me ha permitido acceder a un trabajo que me gusta y me mantiene en contacto con compañeros, amigos y familiares que viven en otros lugares del mundo", asevera Yap. Pero, ¿cómo podemos conseguir un diseño apto para todos? En este artículo nos dan las claves para hacerlo y sumarnos a la accesibilidad.

