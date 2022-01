Diego Arrabal carga contra Mariló Montero: "No es una sentencia, es condenar a una familia"

Un juzgado madrileño ha condenado a los paparazzi Diego Arrabal y Gustavo González a pagar 265.000 euros a Mariló Montero por captar imágenes suyas en sendos viajes a Las Maldivas y a Bora-Bora y por hacer insinuaciones sobre su orientación sexual, así como a pagar 75.000 euros a la amiga que la acompañaba en el segundo viaje.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid condena a los fotógrafos propietarios de la agencia Código Press (Diegus S.L.) al pago de una de las mayores indemnizaciones ordenadas en España por intromisión ilegítima en la intimidad y el honor, precisan fuentes jurídicas.

En 2012, el Tribunal Supremo condenó a las empresas editoras de las revistas Interviú, El Periódico de Cataluña y Cuore, así como las páginas web de las dos primeras, pertenecientes al Grupo Zeta, a abonar 310.000 euros a la actriz Elsa Pataky por intromisión ilegítima en su imagen al publicar varias imágenes de ella desnuda.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid condena a los propietarios de la citada agencia por captar y publicar imágenes en 2014 en Las Maldivas, donde Montero viajó junto a sus hijos, y por las captadas en 2015 en otro viaje que hizo la periodista junto a una amiga a Bora-Bora, en las que aparece en topless.

También les condena, concretamente al pago de 90.000 euros, por "publicación de las falsas insinuaciones sobre su condición sexual en medios de comunicación".

Tras haberse manifestado públicamente González en Sálvame, que se mostró en contra de la sentencia, este fin de semana era el turno de Diego Arrabal. El fotógrafo se mostró disgustado en Viva la vida, y tildó de "injusta" la sentencia.

"Con esta sentencia en la mano, podemos cerrar todas las revistas del corazón. Es un misil no solo contra la prensa del corazón, sino contra toda la prensa. Si no puedes realizar una fotografía a una persona pública en un lugar público, apaga y vámonos", piensa Arrabal.

"Es un misil no solo contra la prensa del corazón, sino contra toda la prensa"

Además, el fotógrafo lanzó un comentario directamente dirigido a la periodista: "Has dicho que te viste obligada a ir a la justicia, sabes que no estás diciendo la verdad. Pedimos perdón públicamente, aunque nosotros no somos los autores materiales de la fotografía".

Según él, se ha intentado poner en contacto con Montero, algo que no ha conseguido. Además, insistió en que recurrirán la sentencia. "Eso el juez no lo tiene en cuenta", dijo sobre las fotografías, que, según él, se tomaron en un lugar público. "Si hay que ir a la cárcel, se va, Mariló. Pero es una vergüenza que pase esto en España. Esto no es una sentencia, es condenar a una familia".