Sandra Barneda emula a Emma García y pierde los nervios con José Antonio Avilés: "Esto no es un 'show'"

Sandra Barneda se puso este fin de semana al frente de Viva la vida, donde sustituyó a una ausente Emma García. La presentadora de La isla de las tentaciones, al igual que le pasa habitualmente a la titular, se las tuvo con José Antonio Avilés.

"Conozco a gente a la que Marta le ha tirado la caña de la cantera del Atlético de Madrid. Ella iba con unas amigas a merendar a una cafetería a la que iban futbolistas y no iba a trabajar", aseguraba el colaborador sobre el tema del momento, la relación de la periodista con Antonio David.

Unas palabras que no fueron del agrado de Barneda, que llamó la atención a Avilés aunque este, como de costumbre, seguía en sus trece. "Avilés, Avilés, Avilés… He dicho 20 veces tu nombre... Esto no es un show televisivo donde uno dice cualquier chorrada y sigue hablando", le recriminaba.

Además, Sandra aprovechó para dar la cara por Marta Riesco: "Ella era completamente soltera y puede hacer lo que le dé la gana por lo que no entiendo esa descalificación".

Poco después, y ante la vehemencia del colaborador, Sandra le volvió a decir: "Te tienes que tomar una tila y a ver si nos dejas a todos pasar una tarde tranquilita", sentenciaba.