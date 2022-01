Iceta ve avances en la "confianza" entre gobiernos para propulsar el diálogo

El ministro y presidente del PSC, Miquel Iceta, cree que en los últimos meses ha habido avances en la confección de "confianzas" entre el Gobierno y la Generalitat, algo que a su juicio debe servir para propulsar el diálogo que lleve a una solución "de amplio consenso" al conflicto político catalán.

"La relación entre los dos gobiernos es fluida, está permitiendo desbloquear conflictos y problemas de hace tiempo, y eso tiene que redundar también en el avance de la mesa de diálogo", ha indicado Iceta en una entrevista con Efe.

La mejora en las complicidades fue, precisamente, uno de los objetivos que se marcaron los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès en la reunión que encabezaron el pasado mes de septiembre y en la que no participaron miembros de JxCat.

Iceta considera que la confianza entre los dos ejecutivos ha mejorado y lo atribuye al trabajo conjunto desempeñado en las comisiones bilaterales y también en la negociación de leyes estatales como los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que recibieron el apoyo de ERC.

Pese a esta lectura positiva sobre el clima político, el ministro del PSC ha puntualizado que persisten discrepancias de fondo que desaconsejan "poner ultimátums ni fechas límite" para los trabajos de la mesa de diálogo.

A la espera de que los presidentes fijen una fecha para una nueva reunión de las delegaciones catalana y estatal, Iceta ha abogado por "no procrastinar".

Para el presidente del PSC, es imprescindible que todas las partes "se impliquen" y hagan un "esfuerzo" para moverse de sus posturas iniciales en favor de un acuerdo que "no divida" e interpele a la mayoría de la sociedad catalana.

"Ni es planteable la ruptura ni es planteable el inmovilismo. Entre estos dos posicionamientos tendremos que encontrar un camino que nos permita avanzar", ha reivindicado.

Su apuesta para resolver el conflicto catalán, ha detallado, se alinea con la expuesta recientemente por el líder del PSC, Salvador Illa, y que está basada en tres ejes: "prosperidad para todo el mundo, mejora del autogobierno y financiación justa".

Reforma legal del Estatut

A su juicio, estos objetivos pueden aglutinar al conjunto de los catalanes y ofrecen un amplio margen para negociar su concreción, que podría requerir de reformas legales, por ejemplo, para "recuperar" el Estatuto de Autonomía de 2010 que recortó el Tribunal Constitucional.

El ministro estima más realista y transitable esta propuesta que la del Govern, que se limita a reclamar un referéndum de autodeterminación y una ley de amnistía que el Gobierno ya ha rechazado por no tener cabida dentro del actual marco constitucional.

"El maximalismo puede ser una excusa para no hacer nada", ha sentenciado Iceta, que ha advertido a los independentistas de que "dialogar no es esperar hasta encontrar el momento en que el otro me dé la razón".

En este sentido, ha emplazado al independentismo a ser "sincero" y "realista" en sus propuestas.

Iceta asegura que, aunque aún haya muchos catalanes partidarios de la independencia, Cataluña ha dejado atrás el procés "tal y como lo vivimos en 2017, marcado por la unilateralidad y la ilegalidad" que llevó a sus promotores a un "callejón sin salida" y generó un alto coste para el conjunto del país.

Ahora, ha agregado, es el momento de "recuperar el respeto por las posturas de todo el mundo" y por buscar una solución desde la consciencia de que la división debilita.

El ministro de Cultura ha reivindicado el compromiso de Pedro Sánchez con esta resolución del conflicto catalán: "El presidente ha demostrado con la mesa de diálogo y con los indultos a los dirigentes del procés que no esquiva los problemas y asume riesgos".